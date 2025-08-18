Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!

Για εντυπωσιακές denim εμφανίσεις

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 12:48 «Έκπληξη» στις τιμές του φυσικού αερίου: Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025
18.08.25 , 12:27 Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Παρη για τα γενέθλιά της
18.08.25 , 12:13 Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη: Συνεχίζονται οι live εμφανίσεις τους
18.08.25 , 12:12 Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη σύντροφό του
18.08.25 , 12:05 Μητσοτάκης: «Το ΕΣΥ γίνεται πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»
18.08.25 , 11:43 Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η πρώτη δήλωση κατά την έξοδο
18.08.25 , 11:38 Σπέτσες: Με κάταγμα στη γνάθο & πρόβλημα ακοής 18χρονος μετά από ξυλοδαρμό
18.08.25 , 11:21 Έκπληξη! Κρατερός Κατσούλης & Μαρία Ηλιακή ξεκινούν μαζί εκπομπή στην ΕΡΤ
18.08.25 , 11:16 «Eμπορία μετοχών» & «διαπραγμάτευση μετοχών»: Είναι το ίδιο ή όχι;
18.08.25 , 10:54 Έγινε μαμά στα 50: Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο συγκινεί
18.08.25 , 10:49 Το απόλυτο γλυκό που μπορείς να φτιάξεις για να φας μετά την παραλία
18.08.25 , 10:43 Κικίλιας: Νέο νομοσχέδιο- «Πολύ καλές απολαβές και προοπτικές στη ναυτιλία»
18.08.25 , 10:38 Ζέτα Δούκα: Η μεταμόρφωση της κόρης της, Θάλειας, από το 2018 μέχρι σήμερα
18.08.25 , 10:37 EuroBasket 2025: Φαβορί για μετάλλιο η εθνική Ελλάδος
18.08.25 , 10:27 «Ήξερες να ζεις τις στιγμές»: Η Μαρία Παναγοπούλου θυμάται τον Χαρδαβέλλα
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι στιλιστικές συμβουλές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το τέλειο denim σετ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τζιν παντελόνι είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην ντουλάπα μιας γυναίκας, χάρη στην κομψότητα και την άνεση που συνδυάζει. Είναι παράλληλα και ένα versatile ρούχο, αφού μπορεί να συνδυαστεί δημιουργικά με διαφορετικά κομμάτια και αξεσουάρ και να φορεθεί σε διαφορετικές περιστάσεις – από το πρωί ως το βράδυ.

Ακολουθούν πέντε δημιουργικοί τρόποι για το ιδανικό denim look, με το οποίο θα «κλέψεις» τις εντυπώσεις.

Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!

Συνδύασε το τζιν σου με ψηλοτάκουνα παπούτσια ή cool μποτάκια για ένα απρόσμενο twist / Φωτογραφία: Unsplash.com

Boyfriend jeans με ρεβέρ συνδυασμένο με γόβες

Πάρε ένα φαρδύ boyfriend τζιν και σήκωσε τα ρεβέρ του για μια casual αλλά κομψή εμφάνιση. Συνδύασέ το με ψηλοτάκουνα παπούτσια ή cool μποτάκια για ένα απρόσμενο twist. Πρόσθεσε από πάνω μια λευκή μπλούζα πολυτελούς υφάσματος και σφράγισε την εμφάνιση με ένα αντρικό σακάκι για πιο λαμπερή εμφάνιση.

Distressed jeans με graphic tee και δερμάτινο μπουφάν

Συνδύασε το distressed jean σου – αυτό δηλαδή που έχει φορεθεί αρκετά για να φθαρεί με κομψό τρόπο – με ένα έντονο graphic tee με ένα μήνυμα που σου ταιριάζει ή της αγαπημένης σου μπάντας για πιο rock αποτέλεσμα. Συνδύασε με ένα κλασικό δερμάτινο μπουφάν, σε biker φιλοσοφία. Ολοκλήρωσε με αρβύλες ή τα αγαπημένα σου πάνινα sneakers.

Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!

Το τζιν παντελόνι είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην ντουλάπα μιας γυναίκας, χάρη στην κομψότητα και την άνεση που συνδυάζει / Φωτογραφία: Unsplash.com

Φαρδύ ψηλόμεσο jeans με crop top και statement ζώνη

Το φαρδύ τζιν επιστρέφει και αποτελεί ένα από τα πιο άνετα κομμάτια της ντουλάπας σου. Φόρεσέ το με ένα κομψό crop top και ανάδειξε τη μέση σου με μια statement ζώνη. Chunky πέδιλα με τακούνι ή mules θα σφραγίσουν το look σου.

Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!

Τα αξεσουάρ, όπως οι ζώνες τα καπέλα και τα statement κοσμήματα, μπορούν επίσης να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των τζιν σου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Denim on Denim

Μπορεί παλιά να θεωρείτο μεγάλο στυλιστικό φάουλ – γι’ αυτό και το αποκαλούσαν Canadian Tuxedo – όμως πλέον μπορείς να συνδυάσεις περισσότερα από δύο jean κομμάτια σε μια εμφάνιση. Παίξε λοιπόν το χαρτί του Denim on Denim, φορώντας το jean παντελόνι σου με ένα jean μπουφάν – ιδανικά διαφορετικής απόχρωσης. Ένα απλό λευκό μπλουζάκι και αθλητικά παπούτσια για ένα casual αλλά κομψό σύνολο και είσαι έτοιμη.

Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!

Συνδύασε το τζιν σου με ένα έντονο graphic tee με ένα μήνυμα που σου ταιριάζει ή της αγαπημένης σου μπάντας για πιο rock αποτέλεσμα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ψηλόμεσο jeans με κιμονό και μποτάκια

Το ψηλόμεσο τζιν μπορεί να είναι απίστευτα κολακευτικό για όλους του σωματότυπους, ενώ είναι και φοβερά άνετο για την έντονη καθημερινότητά σου. Συνδύασέ το με ένα flowy εμπριμέ κιμονό και μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο, για μια boho φθινοπωρινή εμφάνιση. Για περισσότερη ένταση, πρόσθεσε μερικά layered κολιέ.

Να θυμάσαι ότι αξεσουάρ, όπως οι ζώνες τα καπέλα και τα statement κοσμήματα, μπορούν επίσης να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των τζιν σου. Μη φοβάσαι να πειραματιστείς με διαφορετικές υφές, μοτίβα και χρώματα στα υφάσματα για να προσθέσεις περισσότερη δημιουργικότητα στις εμφανίσεις σου.

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
DENIM
 |
ΤΖΙΝ
 |
SHOPPING STAR
 |
TIP ΜΟΔΑΣ
 |
MΟΔΑ
 |
JEANS
 |
DENIM ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
 |
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top