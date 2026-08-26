Τρεις εύκολες ασκήσεις για να καταπολεμήσετε οριστικά τα χαλαρά μπράτσα

Η Petra Genco δείχνει στις γυναίκες άνω των 50 πώς να είναι σε άψογη φόρμα

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Πρώτη Δημοσίευση: 16.01.24, 10:31
Πείτε «αντίο» στα χαλαρά μπράτσα, με απλές ασκήσεις

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Viral έχει γίνει μια 55χρονη personal trainer, η οποία έχει αποκτήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο followers στι Instagram, δίνοντας συμβουλές για το πώς να αποκτήσουμε ένα καλλίγραμμο σώμα!

Τρεις εύκολες ασκήσεις για να καταπολεμήσετε οριστικά τα χαλαρά μπράτσα

Η Petra Genco δείχνει λαμπερή και ορεξάτη, διατηρείται σε άψογη φόρμα, και καθοδηγεί τους followers σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δείχνοντας απλές ασκήσεις που ο καθένας μπορεί να κάνει με ασφάλεια στο σπίτι του.

Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!

Οι ασκήσεις που προτείνει απευθύνονται σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση, ενώ άλλες φορές δείχνει τις διατροφικές συνήθειες που η ίδια έχει υιοθετήσει για να διατηρείται σε φόρμα.

Σε ένα από τα πρόσφατα βίντεό της, η Petra Genco δείχνει τρεις απλές ασκήσεις για να καταπολεμήσετε τη χαλάρωση στα μπράτσα.

Τα «bat wings», δηλαδή τα φτερά νυχτερίδας, όπως τα χαρακτηρίζει η ίδια, προκαλούνται από πολλούς παράγοντες που συχνά συνδυάζονται μεταξύ τους, όπως η έλλειψη τακτικής άσκησης, η απότομη αυξομείωση του βάρους, η σταδιακή μείωση παραγωγής κολλαγόνου και η συσσώρευση λίπους.

Η Genco δείχνει απλές ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε με βαράκια ή εναλλακτικά με δύο γεμάτα μπουκαλάκια νερό.

Τρεις εύκολες ασκήσεις για να καταπολεμήσετε οριστικά τα χαλαρά μπράτσα

Συνολικά, για το συγκεκριμένο workout θα χρειαστείτε 10 λεπτά. Η πρώτη άσκηση περιλαμβάνει κάμψεις δικεφάλων, η δεύτερη περιλαμβάνει kickbacks και η τρίτη γροθιές στον αέρα.

Δείτε τις τρεις απλές ασκήσεις που καταπολεμούν τα χαλαρά μπράτσα

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