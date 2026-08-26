Viral έχει γίνει μια 55χρονη personal trainer, η οποία έχει αποκτήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο followers στι Instagram, δίνοντας συμβουλές για το πώς να αποκτήσουμε ένα καλλίγραμμο σώμα!

Η Petra Genco δείχνει λαμπερή και ορεξάτη, διατηρείται σε άψογη φόρμα, και καθοδηγεί τους followers σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δείχνοντας απλές ασκήσεις που ο καθένας μπορεί να κάνει με ασφάλεια στο σπίτι του.

Οι ασκήσεις που προτείνει απευθύνονται σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση, ενώ άλλες φορές δείχνει τις διατροφικές συνήθειες που η ίδια έχει υιοθετήσει για να διατηρείται σε φόρμα.

Σε ένα από τα πρόσφατα βίντεό της, η Petra Genco δείχνει τρεις απλές ασκήσεις για να καταπολεμήσετε τη χαλάρωση στα μπράτσα.

Τα «bat wings», δηλαδή τα φτερά νυχτερίδας, όπως τα χαρακτηρίζει η ίδια, προκαλούνται από πολλούς παράγοντες που συχνά συνδυάζονται μεταξύ τους, όπως η έλλειψη τακτικής άσκησης, η απότομη αυξομείωση του βάρους, η σταδιακή μείωση παραγωγής κολλαγόνου και η συσσώρευση λίπους.

Η Genco δείχνει απλές ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε με βαράκια ή εναλλακτικά με δύο γεμάτα μπουκαλάκια νερό.

Συνολικά, για το συγκεκριμένο workout θα χρειαστείτε 10 λεπτά. Η πρώτη άσκηση περιλαμβάνει κάμψεις δικεφάλων, η δεύτερη περιλαμβάνει kickbacks και η τρίτη γροθιές στον αέρα.

Δείτε τις τρεις απλές ασκήσεις που καταπολεμούν τα χαλαρά μπράτσα