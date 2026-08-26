Tουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά μετά από φωτιά σε μαιευτική κλινική

Τραγωδία στο Πακιστάν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους σε μαιευτική κλινική στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν, λόγω φωτιάς από τεχνικό πρόβλημα σε μονάδα κλιματισμού.
  • Τοπικές αρχές αναφέρουν 14 νεκρά βρέφη, με ένα να έχει διασωθεί.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS.
  • Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ζήτησε άμεση έρευνα και αυστηρές ποινές για τους υπεύθυνους.
  • Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν, όταν ξέσπασε φωτιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV.

Οι τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. 

Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.

 

 

Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS». «Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν. 

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια. 

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.  «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε. 
 

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