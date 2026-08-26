Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν, όταν ξέσπασε φωτιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV.
Οι τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη.
Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.
15 newborns died in a hospital fire in Pakistan— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026
A horrific tragedy occurred in the Pakistani capital Islamabad at the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS). A fire broke out in the gynecology department due to a malfunction in the air-conditioning system.
The flames… pic.twitter.com/tvTzVpP7Oe
Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS». «Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν.
Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.