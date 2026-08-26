Μαρία Αντωνά: Τα βίντεο από τις Σεϋχέλλες που δημοσίευσε στο instagram

Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Σεϋχέλλες δημοσίευσε η Μαρία Αντωνά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της από τον εξωτικό προορισμό.

Η ραδιοφωνική παραγωγός είχε ταξιδέψει ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, και συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές τους.

Στις νέες εικόνες, η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό σε διαφορετικά σημεία των Σεϋχελλών, ενώ στο ίδιο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα από το φυσικό τοπίο, όπως η εξωτική παραλία, οι φοίνικες και τα τιρκουάζ νερά του νησιωτικού προορισμού στον Ινδικό ωκεανό.

Μαρία Αντωνά: Nέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Σεϋχέλλες/ instagram

Μαρία Αντωνά: Nέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Σεϋχέλλες/ instagram

Μαρία Αντωνά: Nέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Σεϋχέλλες/ instagram

Μαρία Αντωνά: Nέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Σεϋχέλλες/ instagram

Λιάγκας- Αντωνά: Οι φετινοί προορισμοί σε Ελλάδα και εξωτερικό

Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας επέλεξαν τον συγκεκριμένο προορισμό για μια καλοκαιρινή απόδραση εκτός Ελλάδας, στην «καρδιά» του Αυγούστου.

Ωστόσο, ταξίδεψαν και σε διάφορα μέρη της χώρας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ανάμεσα στους προορισμούς ήταν η Τήνος, η Μύκονος και η Πάρος, ενώ έκαναν κι ένα tour στο Ιόνιο με το φουσκωτό σκάφος του Γιώργου Λιάγκα, με στάσεις στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τους Παξούς.

Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις και φωτογραφίες του ζευγαριού παραμένουν περιορισμένες, καθώς επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Tι είχε πει η Μαρία Αντωνά για τον Γιώργο Λιάγκα

Η Μαρία Αντωνά είχε προχωρήσει σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, μιλώντας με πολύ τρυφερά λόγια τον σύντροφό της, τον τρόπο που την προσέγγισε αλλά και τα συναισθήματά της για εκείνον.

Μαρία Αντωνά- Γιώργος Λιάγκας στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω», είχε αποκαλύψει στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον περασμένο Μάιο.

