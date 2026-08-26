Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini

Στις 8 Σεπτεμβρίου οι υπογραφές στη Ρώμη

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Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Petros Karadjias)
Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας Για Αγορά Δύο Φρεγατών Bergamini
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 υπογράφεται η Εφαρμοστική Ρύθμιση για την απόκτηση δύο φρεγατών Bergamini από Ελλάδα και Ιταλία.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς όρους για την αγορά των φρεγατών τύπου FREMM.
  • Η πώληση του Carlo BERGAMINI προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2028 και του Virginio FASAN για το πρώτο εξάμηνο του 2029.
  • Η ελληνική βιομηχανία θα συμμετάσχει στη συντήρηση και προσαρμογή των πλοίων.
  • Η πρόσκτηση των φρεγατών ενισχύει τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 πρόκειται να υπογραφεί η Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement) μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini) στη Ρώμη, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto) και των Αρχηγών Ναυτικού των δύο χωρών.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά τη συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

Με την Εφαρμοστική Ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Συγκεκριμένα καθορίζεται:

  • Η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό (Carlo BERGAMINI (F-590): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 - Virginio FASAN (F-591): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029).
  • Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων.
  • Η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία.

Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών τ. FREMM, με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τ. FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τ. MEKO, δημιουργεί ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

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