Η ΔΕΘ φέτος ξεκινά… ανάποδα, με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει πρώτος την εμφάνισή του στις 2 Σεπτεμβρίου, σπάζοντας την καθιερωμένη πολιτική παράδοση. Μια κίνηση που ήδη προκαλεί αντιδράσεις και ανεβάζει το θερμόμετρο πριν ακόμη ανέβουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο Βελλίδειο. Ετσι, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο καλάθι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στη μάχη των εντυπώσεων που ήδη έχει ξεκινήσει.

Πρόκειται για μια ΔΕΘ διαφορετική από τις προηγούμενες, με τον Αλέξη Τσίπρα να αλλάζει τη σειρά, να εμφανίζεται πρώτος και την κυβέρνηση να απαντά σε υψηλούς τόνους για παραβίαση της παράδοσης.

«Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κ Τσίπρα, έρχεται αλαζονικά - γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε έναν πολιτικό - και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον πρωθυπουργό να προηγηθεί» σχολίασε στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Παρατηρώ μία νευρικότητα στα όρια του πανικού στη Νέα Δημοκρατία επειδή ανεβαίνει ο Τσίπρας. Τι φοβάται;» απάντησε το στέλεχος της ΕΛΑΣ Γρηγόρης Θεοδωράκης.

«Είναι λυπηρό, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η ΕΛΑΣ κάνει μόνο μέτωπο εναντίον του ΠΑΣΟΚ» σχολίασε ο Εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

ΔΕΘ: η μάχη των εντυπώσεων ξεκίνησε πριν από τις εξαγγελίες



Το πολιτικό ημερολόγιο στην ΔΕΘ ξεκινά στις 2 Σεπτεμβρίου. Πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμά του πριν την μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. με ομιλία και συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου για τη δική του συνέντευξη Τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει τον κύκλο στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.



Δημοσκόπηση Ιnterview: Προβάδισμα της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ

Εν τω μεταξύ στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα, της Interview για το politic.gr, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου διατηρεί προβάδισμα 12 μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ. Στη τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 4,5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα και ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία και Φωνή Λογικής. Μάχη για την είσοδο στη Βουλή δίνουν Πλεύση Ελευθερίας, ΜεΡΑ 25 και ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview

Τα ποσοστά συγκεκριμένα είναι:

ΝΔ 26,5%

ΕΛ.Α.Σ. 14,5%

ΠΑΣΟΚ 10%

Ελληνική Λύση 9%,

ΚΚΕ 6,1%,

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 3,6%

Φωνή Λογικής 3,1%

Πλεύση Ελευθερίας 2,9%

ΜέΡΑ25 2,8%

ΣΥΡΙΖΑ 2%