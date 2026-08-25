Ο Αθανάσιος Μπάφας αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Skoda

Η Kosmocar ανακοινώνει αλλαγές στην οργανωτική δομή της Skoda, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής και εμπορικής ανάπτυξης της μάρκας στην ελληνική αγορά.Ο Αθανάσιος Μπάφας αναλαμβάνει, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, τη θέση του Head of Skoda, έχοντας τη συνολική ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη και την εμπορική πορεία της μάρκας.

Ο κ. Μπάφας διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, κυρίως στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στους τομείς του Marketing και της εμπορικής ανάπτυξης. Η εμπειρία του στη στρατηγική διοίκηση μαρκών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη σύνδεση των ενεργειών Marketing με τους εμπορικούς στόχους αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της Skoda στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο Σταύρος Λιάπης αναλαμβάνει καθήκοντα Skoda Sales Manager, με ευθύνη για την ανάπτυξη των πωλήσεων, την υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής και τη συνεργασία με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της μάρκας. Η πολυετής εμπειρία και η βαθιά γνώση του για τη Skoda και την ελληνική αγορά αποτελούν σημαντικά εφόδια για τον νέο του ρόλο.