Καμπούρη: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη «γαλάζια λίμνη» της Εύβοιας

Οι διακοπές στη Σκιάθο και η συνάντησή της με Τσουρό και Κατσαρίδη

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Δέσποινα Καμπούρη: Τα βίντεο που δημοσίευσε από την παραλία Θαψά της Εύβοιας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Καμπούρη μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από την παραλία Θαψά στην Εύβοια μέσω Instagram.
  • Απολαμβάνει τη φύση και τη θάλασσα κάνοντας SUP με το σκυλάκι της.
  • Πρόσφατα, επισκέφθηκε τη Σκιάθο με την κόρη της και φίλους, όπως τον Πάνο Κατσαρίδη και τον Κώστα Τσουρό.
  • Η δημοσιογράφος ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Ant1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» και δεν έχουν ανακοινωθεί σχέδια για τον χειμώνα.

Τις ομορφιές της Εύβοιας απολαμβάνει η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη φημισμένη παραλία Θαψά, κοντά στην Κύμη.

Δέσποινα Καμπούρη: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τις κόρες της

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φαίνεται πως βρήκε τον δικό της επίγειο παράδεισο στα κρυστάλλινα νερά που περιτριγυρίζονται από ένα μαγευτικό καταπράσινο τοπίο.

Δέσποινα Καμπούρη: Διακοπές μετά την αποχώρησή της από το Πρωινό

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, τη βλέπουμε να  απολαμβάνει τη φύση και τη θάλασσα, κάνοντας SUP στα γαζαζοπράσινα νερά κι έχοντας για συντροφιά πάνω στη σανίδα το σκυλάκι της.

Η Δέσποινα Καμπούρη στην παραλία Θαψά στην Εύβοια/ instagram

Η Δέσποινα Καμπούρη στην παραλία Θαψά στην Εύβοια/ instagram

Σε άλλο στιγμιότυπο, ποζάρει χαμογελαστή και καθιστή πάνω στα λευκά βότσαλα, φορώντας το floral μαγιό της, με θέα το εξωτικό τοπίο. 

Η Δέσποινα Καμπούρη στην παραλία Θαψά στην Εύβοια/ instagram

Η Δέσποινα Καμπούρη στην παραλία Θαψά στην Εύβοια/ instagram

Δέσποινα Καμπούρη: Oι διακοπές στη Σκιάθο με την κόρη της και καλούς της φίλους 

Πριν από λίγες μέρες, η δημοσιογράφος επισκέφθηκε τη Σκιάθο, όπου πέρασε μέρος των διακοπών της.

Καμπούρη: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη «γαλάζια λίμνη» της Εύβοιας

Στα καλοκαιρινά στιγμιότυπα που δημοσίευσε, φαίνεται πως ήταν μαζί της η μικρή της κόρη, η 10χρονη Χριστίνα

Ωστόσο, στον νησί των Βόρειων Σποράδων ήταν και καλοί της φίλοι. Στην παραλία συναντήθηκε με τον Πάνο Κατσαρίδη και τον Κώστα Τσουρό, με τους οποίους φωτογραφήθηκε σε ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές.

Η Δέσποινα Καμπούρη με τον Πάνο Κατσαρίδη και τον Κώστα Τσουρό σε παραλία της Σκιάθου/ instagram

Η Δέσποινα Καμπούρη με τον Πάνο Κατσαρίδη και τον Κώστα Τσουρό σε παραλία της Σκιάθου/ instagram

Η Δέσποινα Καμπούρη με τον Πάνο Κατσαρίδη σε παραλία της Σκιάθου/ instagram

Η Δέσποινα Καμπούρη με τον Πάνο Κατσαρίδη σε παραλία της Σκιάθου/ instagram

H δημοσιογράφος ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Ant1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα σχέδια της για τον χειμώνα.

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