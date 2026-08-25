Δέσποινα Καμπούρη: Τα βίντεο που δημοσίευσε από την παραλία Θαψά της Εύβοιας

Τις ομορφιές της Εύβοιας απολαμβάνει η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη φημισμένη παραλία Θαψά, κοντά στην Κύμη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φαίνεται πως βρήκε τον δικό της επίγειο παράδεισο στα κρυστάλλινα νερά που περιτριγυρίζονται από ένα μαγευτικό καταπράσινο τοπίο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, τη βλέπουμε να απολαμβάνει τη φύση και τη θάλασσα, κάνοντας SUP στα γαζαζοπράσινα νερά κι έχοντας για συντροφιά πάνω στη σανίδα το σκυλάκι της.

Η Δέσποινα Καμπούρη στην παραλία Θαψά στην Εύβοια/ instagram

Σε άλλο στιγμιότυπο, ποζάρει χαμογελαστή και καθιστή πάνω στα λευκά βότσαλα, φορώντας το floral μαγιό της, με θέα το εξωτικό τοπίο.

Η Δέσποινα Καμπούρη στην παραλία Θαψά στην Εύβοια/ instagram

Δέσποινα Καμπούρη: Oι διακοπές στη Σκιάθο με την κόρη της και καλούς της φίλους

Πριν από λίγες μέρες, η δημοσιογράφος επισκέφθηκε τη Σκιάθο, όπου πέρασε μέρος των διακοπών της.

Στα καλοκαιρινά στιγμιότυπα που δημοσίευσε, φαίνεται πως ήταν μαζί της η μικρή της κόρη, η 10χρονη Χριστίνα.

Ωστόσο, στον νησί των Βόρειων Σποράδων ήταν και καλοί της φίλοι. Στην παραλία συναντήθηκε με τον Πάνο Κατσαρίδη και τον Κώστα Τσουρό, με τους οποίους φωτογραφήθηκε σε ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές.

Η Δέσποινα Καμπούρη με τον Πάνο Κατσαρίδη και τον Κώστα Τσουρό σε παραλία της Σκιάθου/ instagram

Η Δέσποινα Καμπούρη με τον Πάνο Κατσαρίδη σε παραλία της Σκιάθου/ instagram

H δημοσιογράφος ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Ant1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα σχέδια της για τον χειμώνα.