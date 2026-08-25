Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκαν επίσης ο πατέρας της και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η κ. Νέστορα αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τον οποίο ευχαρίστησε τόσο για την πρόσκληση στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και για τη συμπαράστασή του μετά την επίθεση και τις τραγικές συνέπειές της.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα της τρομοκρατίας, με την κ. Νέστορα να επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στο φαινόμενο. Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση «τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της "λόγω και έργω"».

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε, πάντως, στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Η Αφροδίτη Νέστορα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν επίσης για τη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στις προοπτικές της πόλης και στην αναπτυξιακή της πορεία.

«Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.