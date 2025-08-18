Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της, Εύα, έγινε 5 ετών - Η τούρτα & οι ευχές

Ευγενία Δημητροπούλου: «Με ενοχλεί όταν θέλουν να φωτογραφίσουν την κόρη μου χωρίς να με ρωτήσουν» / Βίντεο: Πρωίαν Σε Είδον

Τα γενέθλιά της είχε πρόσφατα η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου και του Στέλιου Βλατάκη, Εύα.

Η μικρή έγινε τον Δεκαπενταύγουστο 5 ετών και οι γονείς της τής ετοίμασαν ένα πάρτι για να το γιορτάσουν.

Το πάρτι έλαβε χώρα στην αυλή κι είχε θέμα τον μονόκερο, ο οποίος κυριαρχούσε στη ροζ τούρτα, που έγραφε πάνω «Χρόνια Πολλά Εύα», αλλά και στη διακόσμηση.

Η τούρτα γενεθλίων της Εύας

«15 Αυγούστου! Ημέρα γενεθλίων! Ημέρα χαράς! Αδύνατον να πιστέψω πως πέρασαν 5 χρόνια! Να ζήσεις Ευάκι! Να γελάς πάντα δυνατά, να χορεύεις όπου βρεθείς, να ζεις, να αγαπάς, να αγαπιέσαι, να μας παρασέρνεις όλους στη δίνη της εμπνευσμένης ύπαρξη σου», ευχήθηκε η όμορφη ηθοποιός ανεβάζοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Δημητροπούλου

Να θυμίσουμε ότι η Ευγενία Δημητροπούλου κι ο γιατρός σύζυγός της υιοθέτησαν την κόρη τους, Εύα, η οποία κατάγεται από τη Σιέρα Λεόνε, τον Δεκέμβριο του 2021 με την ηθοποιό να κάνει τότε την αποκάλυψη.