Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της, Εύα, έγινε 5 ετών - Η τούρτα & οι ευχές

«Αδύνατον να πιστέψω πως πέρασαν 5 χρόνια!», έγραψε η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 09:58 Θεσσαλονίκη: 5χρονος υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με παιχνίδια
18.08.25 , 09:50 Οι 5 πιο μοδάτοι τρόποι για να φορέσεις το αγαπημένο σου τζιν!
18.08.25 , 09:37 Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες- Πότε θα βρέξει στην Αθήνα
18.08.25 , 09:30 Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η άσκηση προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου
18.08.25 , 09:19 Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία της κόρης της με τον Τσερέλα
18.08.25 , 09:14 Είναι ασφαλής ή όχι η προπόνηση με βάρη για τα παιδιά;
18.08.25 , 09:03 Ζωή Λάσκαρη: Η ζωή της λαμπερής ντίβας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
18.08.25 , 09:00 MINI: Ποια νέα μοντέλα θα παρουσιάσει στην έκθεση IAA Mobility
18.08.25 , 08:59 «Δε με πονάει ακόμα ο θάνατος της γιατί η ίδια «θέλησε» να φύγει»
18.08.25 , 08:50 Τραμπ: «Δε θα ανακτηθεί η Κριμαία, ούτε θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ»
18.08.25 , 08:42 4+1 ταξίδια στο εξωτερικό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου!
18.08.25 , 08:32 Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της, Εύα, έγινε 5 ετών - Η τούρτα & οι ευχές
18.08.25 , 08:05 Η Ναταλία Γερμανού σε καλοκαιρινή διάθεση: Με ολόσωμο κόκκινο μαγιό
18.08.25 , 08:03 Eξάγωνο Ερμή και Άρη: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των ζωδίων
18.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Δημητροπούλου: «Με ενοχλεί όταν θέλουν να φωτογραφίσουν την κόρη μου χωρίς να με ρωτήσουν» / Βίντεο: Πρωίαν Σε Είδον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά της είχε πρόσφατα η κόρη της Ευγενίας Δημητροπούλου και του Στέλιου Βλατάκη, Εύα.

Ευγενία Δημητροπούλου: Θεατρική βραδιά με τον σύζυγό της - Με νέο hairlook

Η μικρή έγινε τον Δεκαπενταύγουστο 5 ετών και οι γονείς της τής ετοίμασαν ένα πάρτι για να το γιορτάσουν.

Ευγενία Δημητροπούλου: Ο ερχομός ενός παιδιού είναι σεισμός για το ζευγάρι

Το πάρτι έλαβε χώρα στην αυλή κι είχε θέμα τον μονόκερο, ο οποίος κυριαρχούσε στη ροζ τούρτα, που έγραφε πάνω «Χρόνια Πολλά Εύα», αλλά και στη διακόσμηση. 

Η τούρτα γενεθλίων της Εύας

Η τούρτα γενεθλίων της Εύας

«15 Αυγούστου! Ημέρα γενεθλίων! Ημέρα χαράς! Αδύνατον να πιστέψω πως πέρασαν 5 χρόνια! Να ζήσεις Ευάκι! Να γελάς πάντα δυνατά, να χορεύεις όπου βρεθείς, να ζεις, να αγαπάς, να αγαπιέσαι, να μας παρασέρνεις όλους στη δίνη της εμπνευσμένης ύπαρξη σου», ευχήθηκε η όμορφη ηθοποιός ανεβάζοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα.

 

Η ανάρτηση της Ευγενίας Δημητροπούλου

Να θυμίσουμε ότι η Ευγενία Δημητροπούλου κι ο γιατρός σύζυγός της υιοθέτησαν την κόρη τους, Εύα, η οποία κατάγεται από τη Σιέρα Λεόνε, τον Δεκέμβριο του 2021 με την ηθοποιό να κάνει τότε την αποκάλυψη. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΛΑΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top