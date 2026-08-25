Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου, ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης.

Ο 72χρονος καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημάδια ζωής τις τελευταίες ώρες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοχειρία, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η τελευταία ανάρτηση του 72χρονου καλλιτέχνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημοσιεύθηκε λίγες ώρες πριν τον θάνατό του. Με αφορμή την ταινία Persona του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, ο Χρήστος Μαρκίδης αναφέρθηκε στην «τρομερή παγίδα της ύπαρξης», παραθέτοντας ένα απόσπασμα του ποιητή Νίκου Καρούζου:

«Η γέννηση είναι παγίδα. Εντελώς αινιγματική παγίδα, γιατί, όταν κανείς βγαίνει από το σώμα της μάνας του, προκαλεί η εικόνα αυτή εντύπωση απελευθέρωσης. Εντούτοις, όταν βγαίνει απ' το σώμα της μάνας του, το παιδί μπαίνει στην παγίδα. Στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης», ανέφερε.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Ο Χρήστος Μαρκίδης ήταν Έλληνας ζωγράφος και ποιητής.

Γεννήθηκε στη Δράμα το 1954. Σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία, ιστορία τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1974–1979).

Στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι.

Την περίοδο 1985–1988 ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου στην Ελλάδα.

Στην θεματολογία του κυριαρχούν από νωρίς οι προσωπογραφίες, η ανθρώπινη μορφή σε διάφορες παραλλαγές και οι νεκρές φύσεις, θέματα στα οποία επανέρχεται συχνά κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της φιγούρας με το χώρο και στην εκφραστική φόρτιση των προσώπων.

Από το 1992, κείμενα και ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ έχει κυκλοφορήσει και πολλά ποιητικά βιβλία, μεταξύ των οποίων: Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα, Έως, Άτια στο σκοτεινό νερό, Αμώεν, Κιννάβαρι, Δράκων κατήλθες.