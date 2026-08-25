Μαντόνα: Το συγκινητικό μήνυμα για τα 14α γενέθλια της Στέλλα και της Εστέρ

«Βασίλισσες του Μαλάουι, να βασιλεύετε για πολλά χρόνια ακόμη», έγραψε

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Το βίντεο της Στέλλα και της Εστέρ που πόσταρε η Μαντόνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαντόνα ευχήθηκε δημόσια στις δίδυμες κόρες της, Στέλλα και Εστέρ, για τα 14α γενέθλιά τους μέσω Instagram.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση τους από την πρώτη γνωριμία τους το 2017, όταν τις υιοθέτησε από το Μαλάουι.
  • Περιέγραψε τις κόρες της ως γεμάτες ζωή, μουσική και χαρακτήρα, με ισχυρή προσωπικότητα.
  • Εξέφρασε τη συγκίνηση της για την εξέλιξή τους σε πανέμορφες νεαρές γυναίκες.
  • Η αναφορά στο Home of Hope συνδέει τη στιγμή με την αρχική τους γνωριμία.

Η Μαντόνα ευχήθηκε δημόσια στις δίδυμες κόρες της, Στέλλα και Εστέρ για τα 14α γενέθλιά τους, με ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί τους από την πρώτη στιγμή που τις γνώρισε, αλλά και στην πορεία τους από το 2017, όταν τις υιοθέτησε από το Μαλάουι. 

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Η 68χρονη καλλιτέχνιδα επέλεξε τα social media για να μοιραστεί τις ευχές της, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την ηλικία που συμπλήρωσαν οι δύο έφηβες και για το πώς έχουν μεγαλώσει. Στο μήνυμά της στάθηκε επίσης στον χαρακτήρα τους, στη ζωντάνια τους και στη μεταξύ τους ιδιαίτερη σύνδεση ως δίδυμες.

Μαντόνα: Το συγκινητικό μήνυμα για τα 14α γενέθλια της Στέλλα και της Εστέρ

Το μήνυμα της Μαντόνα για τη Στέλλα και την Εστέρ

Στην ανάρτησή της, έγραψε: «Χρόνια πολλά στις δίδυμες Παρθένους μου, τη Στέλλα και την Εστέρε! Τόσο γεμάτες ζωή, μουσική και άποψη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνατε 14 ετών! Ζείτε σε εκείνον τον μαγικό κόσμο που μόνο οι δίδυμες μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν. Ένιωσα έναν βαθύ δεσμό μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα στο Home of Hope. Έχετε εξελιχθεί σε πανέμορφες νεαρές γυναίκες. Τόσο δυναμικές και γεμάτες χαρακτήρα! Όπως όλες οι αδελφές σας, δεν ανέχεστε εύκολα τους ανόητους. Βασίλισσες του Μαλάουι, να βασιλεύετε για πολλά χρόνια ακόμη». 

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Η αναφορά της στο Home of Hope συνδέει τη σημερινή οικογενειακή στιγμή με τη γνωριμία τους στο ίδρυμα όπου τις είχε συναντήσει. Στο ίδιο μήνυμα, η Μαντόνα περιέγραψε τις κόρες της ως κορίτσια με ισχυρή προσωπικότητα και έντονη παρουσία.

Η ανάρτηση της Μαντόνα

Η υιοθεσία από το Μαλάουι το 2017

Η Στέλλα και η Εστέρ υιοθετήθηκαν από τη Μαντόνα το 2017 από το Μαλάουι. Στην ανάρτησή της για τα γενέθλιά τους, η τραγουδίστρια επανέφερε αυτή τη διαδρομή μέσα από την προσωπική της ματιά, δίνοντας έμφαση στον δεσμό που, όπως ανέφερε, δημιουργήθηκε από την πρώτη τους συνάντηση.

Μαντόνα: Το συγκινητικό μήνυμα για τα 14α γενέθλια της Στέλλα και της Εστέρ

Με τη δημόσια ευχή της, η Μαντόνα επέλεξε να υπογραμμίσει όχι μόνο την οικογενειακή περίσταση των 14ων γενεθλίων, αλλά και τη συναισθηματική σημασία που έχει για την ίδια η εξέλιξη των δύο παιδιών της σε «πανέμορφες νεαρές γυναίκες».

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MADONNA
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