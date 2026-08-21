Στο Μαγγανάρι της Ίου βρέθηκαν αυτές τις ημέρες η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με αφορμή το prive party που διοργάνωσαν η Σίλια Κριθαριώτη και ο σύζυγός της, Νίκος Τσάκος.

Το ζευγάρι φιλοξενήθηκε στο καλοκαιρινό σπίτι της γνωστής σχεδιάστριας και απόλαυσε στιγμές ξεκούρασης σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού. Η Αλεξάνδρα Νίκα, μάλιστα, φρόντισε να δώσει στους followers της μια μικρή γεύση από το σκηνικό που αντίκρισε.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε ξεχώρισε η μαγευτική θέα από το σπίτι, με το απέραντο γαλάζιο να απλώνεται μπροστά από τα μάτια της. «Ο παράδεισος της Σίλιας Κριθαριώτη στην Ίο», έγραψε χαρακτηριστικά στη φωτογραφία της.



Η ξεχωριστή αισθητική του εξοχικού

Το σπίτι της Σίλιας Κριθαριώτη βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό σημείο στο Μαγγανάρι και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το κυκλαδίτικο τοπίο.

Το λευκό χρώμα, οι φυσικές υφές και οι γήινες αποχρώσεις δημιουργούν μια ήρεμη βάση, ενώ οι πιο έντονες χρωματικές λεπτομέρειες δίνουν χαρακτήρα στους χώρους. Μεγάλες βεράντες, άνετα σημεία για χαλάρωση και ανοιχτοί χώροι κάνουν τη θάλασσα να μοιάζει σαν να αποτελεί συνέχεια του σπιτιού.

Η σχεδιάστρια έχει επιλέξει ιδιαίτερα αντικείμενα και στοιχεία design, δημιουργώντας έναν χώρο που κρατά τον παραδοσιακό χαρακτήρα των Κυκλάδων, αλλά ταυτόχρονα έχει μια πιο σύγχρονη και προσωπική αισθητική.

Για την Αλεξάνδρα Νίκα, πάντως, φαίνεται πως ήταν η θέα προς το Αιγαίο εκείνη που κέρδισε τις εντυπώσεις, με τις φωτογραφίες της να μεταφέρουν λίγη από την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Ίου στους διαδικτυακούς της φίλους.