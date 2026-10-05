Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ

Οι σβησμένες κλήσεις της γιατρού και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έκθεση της ΕΛΑΣ δείχνει πιθανή μίξη προποφόλης και μιδαζολάμης κατά την αναισθησία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η γιατρός αναζητούσε διαδικτυακά τις παρενέργειες των ουσιών κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.
  • Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες ουσίες πρέπει να χορηγούνται μόνο από αναισθησιολόγους σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
  • Αναμένονται τοξικολογικές εξετάσεις για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ουσιών στο αίμα του Μαζωνάκη.
  • Η αναισθησιολόγος τόνισε την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του ασθενούς κατά τη χορήγηση των φαρμάκων αυτών.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας για τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τους δύο γιατρούς φαίνεται να αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Το νέο στοιχείο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή αφορά ενδεχόμενη χορήγηση δύο ουσιών κατά τη διαδικασία της αναισθησίας, δηλαδή μια μίξη ουσιών που εξετάζεται σε σχέση με όσα προηγήθηκαν της ανακοπής καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, το περασμένο Σάββατο η Ελληνική Αστυνομία διαβίβασε στον ανακριτή την έκθεση που αφορά στα αποτελέσματα από την εξέταση των πειστηρίων, μεταξύ άλλων των κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών δεδομένων που είχαν κατασχεθεί.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ξεκαθάρισε πως η χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης γίνεται αποκλειστικά από αναισθησιολόγους και σε νοσοκομειακό περιβάλλον

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων ξεκαθάρισε πως η χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης γίνεται αποκλειστικά από αναισθησιολόγους και σε νοσοκομειακό περιβάλλον

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, Αλέξανδρος Καλαφάτης, στην έκθεση προκύπτουν στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανή η μίξη ουσιών κατά την αναισθησία του Γιώργου Μαζωνάκη. 

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Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως την ώρα που μεταφερόταν ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο, αφού έχει υποστεί ανακοπή, η γιατρός που του έκανε την πλασμαφαίρεση αναζητούσε στο διαδίκτυο τι παρενέργειες υπάρχουν από τη μίξη προποφόλης και μιδαζολάμης και τι να κάνει σε περίπτωση μυδρίασης. 

Διέγραψε επίσης τις κλήσεις που είχε κάνει προς τον υπνοθεραπευτή και τον τραγουδιστή, ενώ βρέθηκε και ομαδική συνομιλία των εργαζομένων, στην οποία μιλούσαν για την υπόθεση. 

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Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι προηγήθηκε της ανακοπής και εάν η χορήγηση των συγκεκριμένων ουσιών συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι ανέφεραν οι ειδικοί στην εκπομπή

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, εξήγησε ότι πρόκειται για ουσίες που χρησιμοποιούνται στην αναισθησία και έχουν διαφορετική δράση, ταχύτητα δράσης και χρόνο ημίσειας ζωής.

Η αναισθησιολόγος Μαρία Μπούσουλα είπε πως οι δύο ουσίες μπορούν να χορηγηθούν μαζί, αλλά από ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τις χορηγήσουν και τι πρέπει να περιμένουν

Η αναισθησιολόγος Μαρία Μπούσουλα είπε πως οι δύο ουσίες μπορούν να χορηγηθούν μαζί, αλλά από ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τις χορηγήσουν και τι πρέπει να περιμένουν

«Οι δύο αυτές ουσίες χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από τους αναισθησιολόγους. Ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει χρήση ουσιών από έναν γενικό γιατρό ή από έναν γιατρό άνευ ειδικότητας», είπε ο κ. Λέων.

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Για την προποφόλη, ο ίδιος σημείωσε ότι έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής και απομακρύνεται σχετικά γρήγορα από το αίμα. Ωστόσο, τόνισε ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της πιθανής χορήγησης και του θανάτου, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, είναι μικρό.

«Σε ένα χρονικό διάστημα μιας δύο ωρών, δηλαδή από τη στιγμή της χορήγησης που πέρασε μέχρι τη στιγμή του θανάτου, είναι τόσο μικρό το χρονικό διάστημα που με μια σωστή τοξικολογική ανάλυση δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρεθεί. Ή για να μην είμαστε απόλυτοι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι βρίσκεται η προποφόλη», είπε.

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Στη συνέχεια εξήγησε ότι η μιδαζολάμη έχει μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής, ενώ για τη συγκεκριμένη ουσία υπάρχει και αντίδοτο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου. Τόνισε δε ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον. 

«Τα αναισθητικά φάρμακα στα χέρια των ειδικών είναι πάρα πολύ ασφαλή, στα χέρια όμως μη ειδικών είναι δολοφονικά όπλα», είπε ο κ. Λέων.

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Η αναισθησιολόγος, Μαρία Μπούσουλα, μιλώντας με τη σειρά της,  στάθηκε ιδιαίτερα στη δράση των δύο ουσιών και στην ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του ασθενούς.

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«Όλα αυτά που συνέβησαν δεν είναι παρενέργειες των φαρμάκων αυτών των δύο. Είναι η δράση τους, δηλαδή αυτή είναι η δράση τους. Γι’ αυτό και πρέπει κάποιος να ξέρει πώς, τι να περιμένει και πώς να το αντιμετωπίσει. Γι’ αυτό και θα πρέπει να τις χορηγούν μόνο οι ειδικοί», είπε.

Η ίδια εξήγησε ότι οι δύο ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί, όμως η ταυτόχρονη δράση τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα απαιτεί προσαρμογή της δοσολογίας και συνεχή παρακολούθηση.

«Κατ’ αρχάς τα δύο αυτά φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί, αλλά όποιος τα χρησιμοποιεί θα πρέπει να ξέρει πώς λειτουργούν. Δηλαδή όταν χορηγήσεις ένα μόνο του θα χρειαστείς μεγαλύτερη δόση. Όταν χρησιμοποιήσεις δύο φάρμακα που δρουν και τα δύο στο κεντρικό νευρικό σύστημα, θα πρέπει να τροποποιήσεις τη δόση για να μην φτάσεις σε αποτέλεσμα που δεν είναι θετικό», είπε.

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Σύμφωνα με την ίδια, σε περίπτωση βαθύτερης καταστολής απαιτείται δυνατότητα υποστήριξης τόσο του αναπνευστικού όσο και του καρδιαγγειακού συστήματος, καθώς μπορεί να επηρεαστούν η αναπνοή, η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή συχνότητα.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναμένεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών

Το εργαστήριο που πραγματοποιεί την ανάλυση στη Θεσσαλονίκη έχει ζητήσει συμπληρωματικό δείγμα, προκειμένου να γίνει ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών.

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Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ποσότητες και να υπάρξει καλύτερη προσέγγιση ως προς τον χρόνο χορήγησης.

«Για να γίνει ποσοτικός προσδιορισμός θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε ακριβώς και τις ποσότητες και να μπορέσουμε βέβαια να προσεγγίσουμε και με τις ώρες περίπου το τι ακριβώς έχει γίνει, ίσως και χρονολογικά», είπε ο κ. Λέων.

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Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή, η οποία επικοινώνησε με τον κ. Ν. Ράικο, ο οποίος και θα κάνει τον ποσοτικό αυτό έλεγχο, οι τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, λόγω κάποιων προβλημάτων που είχε με τα μηχανήματα στο εργαστήριό του. 

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