Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, στο Telekom Center Athens, και κορυφαίοι τραγουδιστές ένωσαν τις δυνάμεις τους στη μεγάλη συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί».

Η εκδήλωση, διοργανώθηκε από την AUTODIA (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων), με στόχο την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας», αποδεικνύοντας στην πράξη πως η μουσική γίνεται συνάντηση και ουσιαστικό στήριγμα για τους ανθρώπους της.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που τραγούδησαν ήταν και η Δέσποινα Βανδή ξεχώρισε η Δέσποινα Βανδή, η οποία τράβηξε όλα τα βλέμματα με το σικ ντύσιμό της. Η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει μία μαύρη παντελόνα την οποία συνδύασε με ένα σικ μακρύ λευκό σακάκι.

Στα backstage της συναυλίας «Τραγουδάμε Μαζί» η κάμερα του star.gr πέτυχε και τον Θοδωρή Φέρρη μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη. Οι δύο τραγουδιστές ήταν άκρως ευδιάθετοι και έτοιμη να ανέβουν στη σκηνή.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου