Σφίγγει η ενεργειακή θηλιά γύρω από το λαιμό της Ευρώπης. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Star Γιώργος Παππούς, την ώρα που οι τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες μετράνε απλώς την ένταση των ανατιμήσεων στην καθημερινότητα των καταναλωτών, εκατομμύρια νοικοκυριά βυθίζονται σε συνθήκες φτώχειας, αδυνατώντας να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του μπαράζ ανατιμήσεων που προκαλεί στα τρόφιμα.

Γαλλία: Κάνουν σπίτια τους τις στάσεις των λεωφορειων- ουρές στα συσσίτια για ένα πιάτο φαγητό

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι Μαρία Δεναξά, συγκλονιστική είναι η εικόνα από το Παρίσι, με μια γυναίκα που έκανε κρεβάτι το παγκάκι της στάσης του λεωφορείου, έστησε ένα τραπεζάκι και έβαλε παραδίπλα τα υπόλοιπα υπάρχοντα της. Είναι, πλέον, το σπίτι αυτής της γυναίκας στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, η οποία βρέθηκε στον δρόμο αφού της έγινε έξωση…

Γαλλία: Κάνουν σπίτι τους τις στάσεις των λεωφορείων λόγω της κρίσης

Πρόκειται για τη νέα καθημερινότητα στη Γαλλία που «βράζει», την ώρα που χιλιάδες εξουθενωμένοι πολίτες από την ενεργειακή κρίση, περιμένουν στην ουρά για δωρεάν φαγητό κι ένα πακέτο τρόφιμα.

«Δύσκολο να επιβιώσουμε έτσι» δηλώνει εθελόντρια στο Παρίσι

Η ανθρωπιστική οργάνωση Restos du Cœur ξεκίνησε τη φετινή χειμερινή καμπάνια με ρεκόρ αιτήσεων λόγω ακρίβειας και καυσίμων και προειδοποιεί ότι δεν θα μπορέσει καλύψει όλα τα αιτήματα βοήθειας.

Κομισιόν: Ντόμινο ανατιμήσεων στα τρόφιμα

Αυτή η εικόνα της ανέχειας δεν περιορίζεται εντός των γαλλικών συνόρων. Πάνω από 72 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας κι ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα, καθώς η Κομισιόν διαπιστώνει με κυνισμό ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας πυροδότησε ντόμινο ανατιμήσεων παντού.

«Ήδη αρχίζουμε να το βλέπουμε αυτό, όπως έλεγα, πρώτα και κύρια στις τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά σταδιακά και στις τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς και σε διάφορους τομείς της οικονομίας» τόνισε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Βάλντις Ντομπρόφσκις.

Γερμανία: Η κυβέρνηση τρέχει να μειώσει τον φόρο στο ρεύμα αλλά «καίνε» οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο

Στη Γερμανία τα νοικοκυριά προσπαθούν να βάλουν σε λογαριασμό τα αυξημένα έξοδα του σπιτιού. Η κυβέρνηση αποφάσισε να «ψαλιδίσει» τον φόρο στο ρεύμα και να μπει πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, αλλά όχι νωρίτερα από τον Ιανουάριο. Την ίδια ώρα, οι λογαριασμοί του φυσικού αερίου είναι αυξημένοι ως και 20%.'

Γερμανία: Μεγάλη αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου

«Την 1η Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς, πολλοί θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν λιγότερα στο πορτοφόλι τους, παρά τις υποσχέσεις για ανακούφιση» σχολίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Φορολογουμένων της χώρας Ράινερ Χολτζνάγκελ

Ισπανία: «Φωτιά» οι λογαριασμοί του ρεύματος- Αύξηση 5,3% στον κατώτατο μισθό ως απάντηση στις διαδηλωσεις

Η στεγαστική κρίση σε συνδυασμό με το εκρηκτικό κόστος ενέργειας έχει βγάλει στο δρόμο και τους Ισπανούς. Υπολογίζεται οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι αυξημένοι κατά 38%.

«Πολλοί άνθρωποι, όπως εγώ, έχουμε φτάσει στα όρια μας και θα βοηθούσε να δούμε μερικές αλλαγές» δήλωσε διαδηλώτρια.



Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,3%, αλλά αυτό δεν μοιάζει αρκετό...