Με ρίζες στην κινεζική κουλτούρα, το YANGWANG ALTIOR συνδυάζει υψηλή ποιότητα κατασκευής και προηγμένη τεχνολογία.

Η YANGWANG, η κορυφαία μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων της BYD, παρουσίασε το αμιγώς ηλεκτρικό YANGWANG ALTIOR στην παγκόσμια πρεμιέρα του στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ALTIOR σχεδιάστηκε για να εκφράσει μια νέα διάσταση ισχύος, συνδυάζοντας την ουσία της κινεζικής κουλτούρας με μια σύγχρονη προσέγγιση στην πολυτέλεια. Η επιβλητική παρουσία, η υψηλή ποιότητα κατασκευής και η προηγμένη μηχανολογία του αποτυπώνουν τη φιλοδοξία της YANGWANG να δημιουργήσει μια εμπειρία με ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα και έντονα προσωπικό χαρακτήρα.



Στο εσωτερικό του ALTIOR, οι αναφορές στην κινεζική παράδοση αποτελούν μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας, στην οποία πρωταγωνιστεί η αφή.Ο κίτρινος νεφρίτης Hetian, ένα υλικό με βαθιά πολιτιστική σημασία στην Κίνα, κοσμεί τις λεπτομέρειες των αεραγωγών. Γυαλίζεται στο χέρι και αποκτά λείες, στρογγυλεμένες επιφάνειες, που αναδεικνύουν τη λάμψη και την υφή του. Η παρουσία του συνδέει την παραδοσιακή τεχνική επεξεργασίας με τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Οι επενδύσεις συνδυάζουν το παραδοσιακό κέντημα Suzhou με διάτρητα σχέδια υψηλής ακρίβειας. Οι τεχνίτες διαχωρίζουν στο χέρι τις μεταξωτές κλωστές, δημιουργώντας ρευστά μοτίβα σύννεφων, ενώ οι μικροσκοπικές διατρήσεις σχηματίζουν γεωμετρικά μοτίβα σύννεφων και κεραυνών. Η αντίθεση ανάμεσα στις απαλές καμπύλες και τις αυστηρές γεωμετρικές γραμμές προσδίδει στην καμπίνα μια ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα.



Τα χειριστήρια, εμπνευσμένα από την κοσμηματοποιία, ξεχωρίζουν για την προσοχή στη λεπτομέρεια. Σε 11 διαφορετικά σημεία της καμπίνας έχουν τοποθετηθεί συνολικά 48 στοιχεία διακόσμου, που προσθέτουν μια ξεχωριστή πινελιά στις καθημερινές λειτουργίες.Οι διακόπτες από πραγματικό μέταλλο έχουν στιβαρή αίσθηση, χάρη στο βάρος τους, και προσφέρουν ακρίβεια σε κάθε χειρισμό. Στη φάση εξέλιξης του αυτοκινήτου, η ομάδα χτυπούσε τα μεταλλικά εξαρτήματα με μικρά σφυράκια, συγκρίνοντας τον ήχο και την αίσθηση που δημιουργούσαν, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης.





Η τετραθέσια διάταξη εξασφαλίζει σε κάθε επιβάτη τον δικό του, σαφώς οριοθετημένο χώρο. Οι πίσω επιβάτες έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες μέσω της κεντρικής κονσόλας, ενώ με ένα μόνο άγγιγμα, το κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλώνεται, διευρύνοντας το οπτικό πεδίο του επιβάτη που κάθεται πίσω από τον συνοδηγό. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ευρυχωρία, με 354 mm για τα γόνατα και 1.209 mm για τα πόδια, καθώς και άφθονο χώρο για τους ώμους, τους αγκώνες και τους γοφούς.



Παράλληλα, δύο καθίσματα “μηδενικής βαρύτητας” (zero-gravity), αεροπορικού τύπου, προσφέρουν μια ιδιαίτερα αναπαυτική θέση. Κάθε κάθισμα διαθέτει μηχανικό σύστημα μασάζ με τέσσερις σφαιρικές κεφαλές, σχεδιασμένες να προσφέρουν πιο έντονο και βαθύ μασάζ.

Με την ενεργοποίηση του one-touch relaxation mode, το ALTIOR συντονίζει αυτόματα τα καθίσματα, τον φωτισμό, τον ήχο και το σύστημα αρωματισμού της καμπίνας. Οι πλάτες των καθισμάτων γέρνουν προς τα πίσω, τα υποπόδια ανυψώνονται, τα σκίαστρα κλείνουν και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός χαμηλώνει, ενώ ενεργοποιούνται οι λειτουργίες μασάζ σε διάφορα σημεία του σώματος. Αυτή η «χορογραφία» των συστημάτων δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδανικό για χαλάρωση.

Το ηχοσύστημα Dynaudio Platinum Evidence με τα 39 ηχεία προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην ακουστική εμπειρία της καμπίνας. Τα tweeter του συστήματος περιστρέφονται και αναδύονται με την εκκίνηση του οχήματος, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στο τελετουργικό καλωσορίσματος.Μια οθόνη οροφής 21,4 ιντσών με ηλεκτρική λειτουργία προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας, ενώ υποστηρίζει και διαμοιρασμό περιεχομένου (screen sharing) για τηλεδιασκέψεις. Τα δύο ψυγεία, στο εμπρός και το πίσω μέρος της καμπίνας αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης. Η πίσω μονάδα, χωρητικότητας 5,5 λίτρων, διαθέτει ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας, με δυνατότητα τόσο ψύξης όσο και θέρμανσης.



Ο χώρος αποσκευών των 532 λίτρων καλύπτει τις ανάγκες τόσο των επαγγελματικών ταξιδιών όσο και των αποδράσεων αναψυχής.

Το ALTIOR αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες της YANGWANG, με την εμπειρία των επιβατών στο επίκεντρο. Ο ακριβής έλεγχος, η άνεση κατά την οδήγηση και η προστασία των επιβατών αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του ALTIOR.Η πλατφόρμα e⁴ χρησιμοποιεί τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι ρυθμίζουν την κατεύθυνση και το μέγεθος της ροπής σε κάθε τροχό ξεχωριστά. Το σύστημα προσαρμόζει την κινητήρια ισχύ περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας την ακριβή κατανομή της ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.



Το σύστημα ενεργού ελέγχου αμαξώματος DiSus επόμενης γενιάς συνεργάζεται με την πλατφόρμα e⁴, ελέγχοντας την κίνηση του οχήματος σε έξι βαθμούς ελευθερίας. «Διαβάζοντας» το οδόστρωμα μπροστά από το αυτοκίνητο, προσαρμόζει την ανάρτηση σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη μείωση των κραδασμών από τις ανωμαλίες του δρόμου και ελέγχοντας παράλληλα τις κινήσεις του αμαξώματος στις στροφές. Το ALTIOR εξοπλίζεται με το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης God’s Eye A, το οποίο βασίζεται σε αλγορίθμους που έχει αναπτύξει η BYD. Περιλαμβάνει υποβοηθούμενη πλοήγηση από θέση στάθμευσης σε θέση στάθμευσης, υποβοήθηση πλοήγησης σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και σε αστικό περιβάλλον, αλλά και υποβοήθηση στάθμευσης.

Η Blade Battery δεύτερης γενιάς εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο CLTC. Παράλληλα, η τεχνολογία FLASH Charging προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στις ηλεκτρικές μετακινήσεις. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές φόρτισης θα ανακοινωθούν ξεχωριστά.Το ALTIOR θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Executive και Bespoke, καθεμία με τη δική της σχεδιαστική ταυτότητα και τον δικό της χαρακτήρα.Μέσα από αυτές τις εκδόσεις, το ALTIOR δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του να εκφράσει την προσωπική του αισθητική μέσα από το αυτοκίνητό του.

