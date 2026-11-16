Audi m0%ment: Τώρα και το νέο Q3 SUV με άτοκη χρηματοδότηση

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Αυτοκινητο
Audi m0%ment: Τώρα και το νέο Q3 SUV με άτοκη χρηματοδότηση
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Η Audi διευρύνει το πρόγραμμα Audi m0%ment της Audi Financial Services, εντάσσοντας και το νέο Q3 SUV στην πρόταση άτοκης χρηματοδότησης. Μετά το Q3 Sportback, το Q3 SUV είναι πλέον διαθέσιμο με ονομαστικό επιτόκιο 0%, για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Audi m0%ment: Τώρα και το νέο Q3 SUV με άτοκη χρηματοδότηση

Το νέο Q3 SUV συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, ευρυχωρία και πρακτικότητα, προσφέροντας άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις και στα οικογενειακά ταξίδια. Το Q3 Sportback δίνει ξεχωριστή έμφαση στη σπορ αισθητική, με τη χαρακτηριστική coupé γραμμή της οροφής του. Δύο διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις, με κοινό σημείο αναφοράς την ποιότητα, την τεχνολογία και την οδηγική εμπειρία Audi.
Έως 10 χρόνια φροντίδας Audi. Για όσα ακολουθούν.

Audi m0%ment: Τώρα και το νέο Q3 SUV με άτοκη χρηματοδότηση
Η απόκτηση ενός νέου Q3 συνοδεύεται από μακροχρόνια υποστήριξη. Το πρόγραμμα Audi Platinum προσφέρει τεχνική κάλυψη έως τη συμπλήρωση 10 ετών από την πρώτη κυκλοφορία ή 150.000 χλμ., όποιο συμβεί πρώτο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
Το Audi LongLife Mobility συμπληρώνει την υποστήριξη με δωρεάν οδική βοήθεια και 24ωρη εξυπηρέτηση, 365 ημέρες τον χρόνο. 

Audi m0%ment: Τώρα και το νέο Q3 SUV με άτοκη χρηματοδότηση

Tα δύο προγράμματα ενεργοποιούνται ή ανανεώνονται χωρίς επιπλέον χρέωση μέσω της προβλεπόμενης προγραμματισμένης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Audi, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους τους. Περισσότερες πληροφορίες στο www.audi.gr.Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Audi m0%ment αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

 

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