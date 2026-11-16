Cash or Trash: Ένα παλιό πλυντήριο του ’60 αποκτά απρόσμενες χρήσεις...

Νέα εβδομάδα με νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Ο Νίκος φέρνει ένα παλιό πλυντήριο του ’60, ενώ η Ελένη παρουσιάζει μια χειροποίητη μαριονέτα.
  • Ο Αντώνης επιστρέφει με θερμοφόρα, αποφασισμένος να εξασφαλίσει καλύτερη συμφωνία.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει ειδικές κάρτες εκκίνησης δημοπρασίας και σχολιασμό από τους αγοραστές.
  • Δύο νέοι αγοραστές προσπαθούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες στην αγορά συλλεκτικών αντικειμένων.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.  

Cash or Trash: Τετραψήφιο ποσό για το γλυπτό του street artist Sake!

Ο Νίκος ταξιδεύει από τη Χαλκίδα για να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, φέρνοντας μαζί του ένα ξεχωριστό αντικείμενο από τη δεκαετία του ’60: ένα παλιό πλυντήριο που ξυπνά τη φαντασία και πυροδοτεί τη δημιουργικότητα των αγοραστών! Το αντικείμενο αποκτά νέα διάσταση στα μάτια τους, καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές επιστρατεύουν τη φαντασία τους, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησής του. Άλλωστε, ακόμη και ένα φαινομενικά συνηθισμένο αντικείμενο μπορεί να κρύβει απρόσμενες δυνατότητες!

Cash or Trash: Ένα παλιό πλυντήριο του ’60 αποκτά απρόσμενες χρήσεις...

Η Ελένη έρχεται από την Καβάλα κρατώντας ένα πανέμορφο, χειροποίητο ξύλινο αλογάκι, μια μαριονέτα που κρύβει τη δική της ιστορία και μπορεί να μπερδέψει ακόμη και τον πιο έμπειρο εκτιμητή. Η Ιόλη Χιωτίνη ενθουσιάζεται από την πρώτη στιγμή με το αντικείμενο και θεωρεί πως η θέση του ανήκει δικαιωματικά σε μια συλλογή, κοντά σε κάποιον που θα αναγνωρίσει και θα εκτιμήσει την καλλιτεχνική του αξία και σίγουρα όχι στα χέρια ενός εμπόρου. Η ιδιαίτερη εμφάνιση, η τεχνική κατασκευής και η πιθανή συλλεκτική του αξία πυροδοτούν μια δυναμική διεκδίκηση. Και οι πέντε αγοραστές μπαίνουν στο παιχνίδι της διεκδίκησης, ο καθένας με τα δικά του επιχειρήματα, τις δικές του εκτιμήσεις και τη δική του στρατηγική, σε μια αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον! 

Cash or Trash: Απογοητευμένος ο Άρης με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου!

Cash or Trash: Ένα παλιό πλυντήριο του ’60 αποκτά απρόσμενες χρήσεις...

Ο Αντώνης επιστρέφει για δεύτερη φορά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash κι αυτήν τη φορά παρουσιάζει μια θερμοφόρα για τα πόδια, ιδανική για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Στην προηγούμενη συμμετοχή του στην εκπομπή είχε πουλήσει το αντικείμενό του σε χαμηλότερη τιμή από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, καθώς δεν είχε διαχειριστεί σωστά τη διαπραγμάτευση. Σήμερα, επιστρέφει με διαφορετική διάθεση και αποφασισμένος να εξασφαλίσει μια καλύτερη συμφωνία! Θα τα καταφέρει;

Οι αγοραστές του Cash or Trash άνοιξαν τα χαρτιά τους στη Ζήνα Κουτσελίνη 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; 

Cash or Trash: Κασέλα σε άριστη κατάσταση κερδίζει και τους πέντε αγοραστές

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;  

Cash or Trash: «Έτρεξαν» οι buyers για το λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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