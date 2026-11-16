Δείτε τις φωτογραφίες από τον γάμο του Παναγιώτη Αρκουμανέα με την Ιωάννα Κωστούλα

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας παντρεύτηκε την Ιωάννα Κωστούλα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες από το μυστήριο και το wedding party.

Η δημοσίευση έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ εμφανίζεται με τη σύζυγό του μέσα στην εκκλησία, ενώ σε άλλη φωτογραφία το ζευγάρι χορεύει στη δεξίωση παρουσία καλεσμένων, συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Για πάντα ερωτευμένος (In love for ever)», χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία ή την τοποθεσία στην οποία πραγματοποιήθηκε ο γάμος.

Οι φωτογραφίες από τον γάμο του Παναγιώτη Αρκουμανέα

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε καταγράφουν στιγμές τόσο από το θρησκευτικό μυστήριο όσο κι από τη δεξίωση που ακολούθησε. Σε μία από αυτές, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας και η Ιωάννα Κωστούλα ποζάρουν στο εσωτερικό του ναού.

Σε άλλη φωτογραφία, το ζευγάρι καταγράφεται την ώρα του χορού στη δεξίωση, έχοντας στο πλευρό του πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Αρκουμανέα

Ο γάμος με την Εύα Αντωνοπούλου

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου. Οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους το 2023, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες από το διαθέσιμο υλικό, ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τον Νοέμβριο του 2023, μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2013 στη Νέα Υόρκη, με πολιτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα.

Η δημόσια γνωστοποίηση μέσω Facebook

Η ανακοίνωση του νέου γάμου δεν έγινε με επίσημη δήλωση ή συνέντευξη, αλλά μέσω social media. Ο ίδιος ο Παναγιώτης Αρκουμανέας επέλεξε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας υλικό από τη συγκεκριμένη ημέρα.