Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!

«Για πάντα ερωτευμένος (In love for ever)», σχολίασε σε ανάρτησή του

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Eurokinissi/Facebook
Δείτε τις φωτογραφίες από τον γάμο του Παναγιώτη Αρκουμανέα με την Ιωάννα Κωστούλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας παντρεύτηκε την Ιωάννα Κωστούλα, ανακοινώνοντας το μέσω Facebook.
  • Η δημοσίευση περιλάμβανε φωτογραφίες από το γάμο και τη δεξίωση, χωρίς λεπτομέρειες για ημερομηνία ή τοποθεσία.
  • Ο Αρκουμανέας ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την Εύα Αντωνοπούλου, με τον χωρισμό τους να ανακοινώνεται τον Νοέμβριο του 2023.
  • Ο γάμος με την Αντωνοπούλου είχε γίνει το 2013 στη Νέα Υόρκη, με πολιτικό γάμο υπό μυστικότητα.

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας παντρεύτηκε την Ιωάννα Κωστούλα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες από το μυστήριο και το wedding party. 

Εύα Αντωνοπούλου – Παναγιώτης Αρκουμανέας: Διαζύγιο-βόμβα

Η δημοσίευση έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ εμφανίζεται με τη σύζυγό του μέσα στην εκκλησία, ενώ σε άλλη φωτογραφία το ζευγάρι χορεύει στη δεξίωση παρουσία καλεσμένων, συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Για πάντα ερωτευμένος (In love for ever)», χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία ή την τοποθεσία στην οποία πραγματοποιήθηκε ο γάμος.

Οι φωτογραφίες από τον γάμο του Παναγιώτη Αρκουμανέα

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε καταγράφουν στιγμές τόσο από το θρησκευτικό μυστήριο όσο κι από τη δεξίωση που ακολούθησε. Σε μία από αυτές, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας και η Ιωάννα Κωστούλα ποζάρουν στο εσωτερικό του ναού.

Σε άλλη φωτογραφία, το ζευγάρι καταγράφεται την ώρα του χορού στη δεξίωση, έχοντας στο πλευρό του πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Αρκουμανέα

Ο γάμος με την Εύα Αντωνοπούλου

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου. Οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους το 2023, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες από το διαθέσιμο υλικό, ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τον Νοέμβριο του 2023, μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2013 στη Νέα Υόρκη, με πολιτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα.

Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!

Η δημόσια γνωστοποίηση μέσω Facebook

Η ανακοίνωση του νέου γάμου δεν έγινε με επίσημη δήλωση ή συνέντευξη, αλλά μέσω social media. Ο ίδιος ο Παναγιώτης Αρκουμανέας επέλεξε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας υλικό από τη συγκεκριμένη ημέρα.

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ΕΥΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
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ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
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