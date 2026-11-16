Ο Πέτρος Ξεκούκης έκανε μια αποκαλυπτική αναφορά στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με τον θάνατο.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον φόβο του θανάτου, αποκαλύπτοντας πως έχει φροντίσει εδώ και πολλές δεκαετίες να έχει έτοιμο τον τάφο του στο κοιμητήριο των Μεγάρων.

Απαντώντας αρχικά στο ερώτημα των δημοσιογράφων για το αν φοβάται τον θάνατο, ο Πέτρος Ξεκούκης ανέφερε χαρακτηριστικά στο Happy Day: «Έχω μεγαλώσει και εγώ λίγο. Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων».

Στη συνέχεια, μάλιστα, περιέγραψε με αρκετή δόση χιούμορ ένα περιστατικό που είχε συμβεί όταν επισκέφθηκε το σημείο και αποφάσισε να ξαπλώσει μέσα στον τάφο του, προκειμένου να διαπιστώσει αν ήταν άνετος.

«Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί… Ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός. Του λέω γιατί τον έκανες τόσο στενό; Δε βολευόμουν! Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Και είμαι και στην πρώτη σειρά, για να τους βλέπω όλους. Λευκό μάρμαρο Πεντέλης έχω επιλέξει», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.