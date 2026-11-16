Άντζελα Δημητρίου: Η εξομολόγηση για το τραγούδι, το λεξιλόγιο & τα media

«Ο καθηγητής δεν μπορεί να τραγουδήσει & εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω όλα»

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Άντζελα Δημητρίου: Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο διαδικτυακό vidcast του Σταύρου Διοσκουρίδη στο News 24/7/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άντζελα Δημητρίου δήλωσε ότι το τραγούδι είναι η ζωή της και δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της χωρίς αυτό.
  • Αναφέρθηκε στην κριτική για το λεξιλόγιό της, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, αλλά μαθαίνει με την εμπειρία.
  • Παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει για τις στιγμές που άφησε τα media να εισβάλουν στη ζωή της.
  • Εξέφρασε την ανάγκη της να είναι αυθόρμητη και ειλικρινής, χωρίς να κρύβεται.

Η μοναδική Άντζελα Δημητρίου μίλησε για το τραγούδι επισημαίνοντας πως είναι η ζωή της, τα σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς για τα ελληνικά της αλλά και το αν μετάνιωσε για τις φορές που άφησε τα media να μπουν στη ζωή της. 

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«Εμένα το τραγούδι είναι η ζωή μου. Αν σταματήσω να τραγουδάω θα πεθάνω. Ο καλλιτέχνης, ο σωστός και ο δυνατός, πεθαίνει πάνω στην πίστα», είπε στο διαδικτυακό vidcast του Σταύρου Διοσκουρίδη στο News 24/7.

Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε που άφησε το σχολείο, απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Αν το λες για το λεξιλόγιό μου... Εγώ θα στο πω ωμά. Ο καθηγητής δεν μπορεί να τραγουδήσει, σωστά; Άρα λοιπόν, εγώ τραγουδάω. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, ούτε μπορώ να κάθομαι να ασχολούμαι με βιβλία και να μαθαίνω, αλλά μέσα από την πάροδο του χρόνου και το μυαλό που ωριμάζει και γίνεται μεστό, μπορείς να μάθεις πράγματα από άλλους».

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Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως έχει μετανιώσει που άφησε κάποιες περιόδους τα media να κοιτάξουν από την κλειδαρότρυπα τη ζωή της. «Ναι, ήταν λάθος μου που το έκανα, αλλά από την άλλη, όταν είσαι άνθρωπος και έχεις ψυχή κι έχεις καρδιά και έχεις αυθορμητισμό, ε καμιά φορά το κάνεις. Τι να κάνουμε; Άλλοι μπορεί να κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους, εγώ δεν κρύβομαι», επισήμανε. 

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