Πώς να στολίσετε το τζάκι για τα Χριστούγεννα

Ποιες είναι οι νέες τάσεις στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του τζακιού

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Iδέες για χριστουγεννιάτικη διακόμηση τζακιού / Φωτογραφίες: Unsplash.com

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Με τις πιο όμορφες γιορτές του χρόνου να είναι προ των πυλών, η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση έχει την τιμητική της! Φαντασία, χρώμα και λάμψη συνθέτουν το στολισμό και δίνουν νέα «ζωή» στο σπίτι μας.

Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα

Εάν έχετε τζάκι και θέλετε να δώσετε μία «φρέσκια», γιορτινή διακόσμηση που συνδυάζει χρώμα, λάμψη και παραδοσιακό στιλ, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να δημιουργήσετε μία εντυπωσιακή γιορτινή εμπειρία.

Εάν έχετε τζάκι και θέλετε να δώσετε μία «φρέσκια», γιορτινή διακόσμηση που συνδυάζει χρώμα, λάμψη και παραδοσιακό στιλ, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να δημιουργήσετε μία εντυπωσιακή γιορτινή εμπειρία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Εάν έχετε τζάκι και θέλετε να δώσετε μία «φρέσκια», γιορτινή διακόσμηση που συνδυάζει χρώμα, λάμψη και παραδοσιακό στιλ, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να δημιουργήσετε μία εντυπωσιακή γιορτινή εμπειρία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς να στολίσετε το τζάκι σας για τα Χριστούγεννα

Η διακόσμηση του σπιτιού τα Χριστούγεννα είναι μία μοναδική ευκαιρία για να συνδυάσετε παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονο στιλ. Από πολύχρωμα στολίδια μέχρι φιόγκους, η κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει το χώρο σας να ξεχωρίσει, ενώ με λίγη φαντασία και προσοχή στη λεπτομέρεια, το τζάκι σας μπορεί να μεταμορφωθεί σε κεντρικό στοιχείο της διακόσμησης, προσφέροντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Πώς να στήσετε σωστά το τέλειο δέντρο!

Για να στολίσετε το τζάκι σας τα Χριστούγεννα, ακολουθήστε ένα οργανωμένο πλάνο βήμα προς βήμα και επιλέξετε το στιλ που ταιριάζει στα δικά σας γούστα και το χώρο σας.

  • Παραδοσιακός στολισμός: Τοποθετήστε στο ράφι του τζακιού σας μία πράσινη γιρλάντα και διακοσμήστε τη με κόκκινα στολίδια, γκι και καρυοθραύστες. Ολοκληρώστε τη σύνθεση κρεμώντας κόκκινες ή πράσινες κάλτσες

Για να στολίσετε το τζάκι σας τα Χριστούγεννα, ακολουθήστε ένα οργανωμένο πλάνο βήμα προς βήμα και επιλέξετε το στιλ που ταιριάζει στα δικά σας γούστα και το χώρο σας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Για να στολίσετε το τζάκι σας τα Χριστούγεννα, ακολουθήστε ένα οργανωμένο πλάνο βήμα προς βήμα και επιλέξετε το στιλ που ταιριάζει στα δικά σας γούστα και το χώρο σας / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Ρουστίκ / Φυσικός στολισμός τζακιού: Δημιουργήστε μία όμορφη σύνθεση με κουκουνάρια, ξύλινα στολίδια και στεφάνια από φυσικά κλαδιά. Εφδώ οι γήινοι τόνοι κυριαχούν
  • Μίνιμαλ / Σκανδιναβικός στολισμός: Διατηρήστε απλές και λιτές στολισμού, προτιμώντας ουδέτερες αποχρώσεις (λευκό, ασημί, μπεζ), λευκά κεριά και διακριτικά διακοσμητικά
  • Glam / Πολυτελής στολισμός: Επιλέξτε χρυσές, χάλκινες ή ροζ μεταλλικές λεπτομέρειες, σταλακτίτες, γυαλιστερές μπάλες και λαμπερά φωτάκια.

Η διακόσμηση του σπιτιού τα Χριστούγεννα είναι μία μοναδική ευκαιρία για να συνδυάσετε παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονο στιλ / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η διακόσμηση του σπιτιού τα Χριστούγεννα είναι μία μοναδική ευκαιρία για να συνδυάσετε παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονο στιλ / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χριστουγεννιάτικη διακόμηση: Πώς να στολίστε σωστά το τζάκι σας

  • Μετρήστε τον χώρο: Μετρήστε το ράφι του τζακιού σας και επιλέξτε μια παλέτα δύο έως τριών χρωμάτων που ταιριάζουν με το υπόλοιπο σαλόνι
  • Βάση με γιρλάντα: Τοποθετήστε μια πράσινη ή τεχνητή γιρλάντα κατά μήκος του ραφιού, αφήνοντάς την να πέφτει ελαφρώς στα πλάγια.
  • Φωτισμός: Πλέξτε λαμπάκια led σε ζεστές αποχρώσεις του λευκού μέσα στα κλαδιά της γιρλάντας για ατμοσφαιρικό φως

Βάλτε ως σημείο αναφοράς ένα κεντρικό, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο στεφάνι, μια σύνθεση ή έναν καθρέφτη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Βάλτε ως σημείο αναφοράς ένα κεντρικό, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο στεφάνι, μια σύνθεση ή έναν καθρέφτη / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Κεντρικό σημείο: Βάλτε ως σημείο αναφοράς ένα κεντρικό, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο στεφάνι, μια σύνθεση ή έναν καθρέφτη
  • Υφή και λεπτομέρειες: Προσθέστε κουκουνάρια, κλαδιά, κορδέλες, κεριά ή ξύλινα στολίδια
  • Κάλτσες και δάπεδο: Κρεμάστε τις παραδοσιακές κάλτσες στην άκρη και διακοσμήστε το δάπεδο με φανάρια, καρυοθραύστες ή μικρά δεντράκια

Σημαντικό tip: Για την ασφάλειά σας κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά και τα διακοσμητικά μακριά από ενεργή εστία φωτιάς.

 

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