Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών παιδί που κατάπιε βενζίνη

Το είχαν επαναφέρει οι γιατροί αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε

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Πηγή: Neakriti.gr / Φωτογραφία αρχείου Pixabay

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Τραγωδία στην Κρήτη, όπου ένα μικρό παιδί, μόλις 18 μηνών, κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

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Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Μόλις το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο, το προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών κινητοποιήθηκε άμεσα, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και, έπειτα από τις προσπάθειές τους, κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Παρά την επιτυχημένη ανάνηψη, η κατάσταση του παιδιού παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γονείς να είναι τραγικές φιγούρες καθώς ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια της μάχης για να σωθεί το παιδί τους.

Ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

 

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