Την ώρα που οι οικογένειες και οι συνάδελφοι των δύο ηρώων πυροσβεστών θρηνούν την απώλειά τους, οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αποκαλυπτική για όσα συνέβησαν είναι η έκθεση αυτοψίας που εξασφάλισε αποκλειστικά για το Star ο Βαγγέλης Γκούμας.

Οι τρεις γυναίκες - μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της - που κατηγορούνται για τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή στον Γιώργο και τον Ηλία, οδηγήθηκαν σε εισαγγελέα και ανακριτή. Αναζητείται ο πατέρας, ο οποίος μαζί με το τρίτο παιδί τους, ένα βρέφος, έχει εξαφανιστεί. Είχαν κάνει κατάληψη του ισογείου. Έμεναν εκεί τον τελευταίο χρόνο.

Ο Γιώργος και ο Ηλίας, που έφτασαν πρώτοι, με αυτοθυσία μπήκαν στο φλεγόμενο κτίριο, καθώς η πληροφορία ότι μέσα μπορεί να υπάρχει εγκλωβισμένο παιδί δεν τους άφηνε περιθώρια.

Ζεφύρι: Η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής

Αυτή είναι η έκθεση αυτοψίας του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής για τον τόπο της τραγωδίας, που παρουσιάζει αποκλειστικά το Star και εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας. Σε πέντε σελίδες περιγράφεται η τραγωδία. Τα δραματικά λεπτά πριν και μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

«Στο ισόγειο του κτιρίου βρέθηκε από εμάς μία αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, στην εστία της οποίας διαπιστώθηκε από εμάς αυξημένη θερμοκρασία, πράγμα που αποδεικνύει την πρόσφατη καύση ξύλων και λειτουργία της», αναφέρεται στην έκθεση.

Έκθεση αυτοψίας για Ζεφύρι: To σημείο έναρξης της φωτιάς - Πετούσαν τα υπολείμματα της ξυλόσομπας στο κλιμακοστάσιο μέσα σε σκουπίδια

Στη φωτογραφία-ντοκουμέντο που έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτοψίας φαίνεται, στην είσοδο του ισογείου, μεγάλη συσσωρευμένη ποσότητα στάχτης ανάμεσα σε αποκαΐδια απορριμμάτων.

Συσσωρευμένη ποσότητα στάχτης ανάμεσα σε αποκαΐδια απορριμμάτων

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η οικογένεια των Ρομά που έμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο πετούσε, ανάμεσα στα πλαστικά και τα σκουπίδια, την καυτή στάχτη.

Η οικογένεια είχε μετατρέψει το υπόγειο και τους υπόλοιπους χώρους σε σκουπιδότοπο με πλαστικά και εύφλεκτα υλικά.

«Η συνολική επιφάνεια του κλιμακοστασίου μεταξύ ισογείου και υπογείου ήταν καλυμμένη με απορρίμματα», αναφέρεται επίσης στην εκθεση αυτοψίας.

Τα δύο σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας

Οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία του υπογείου: Ο 44χρονος στην απόληξη του κλιμακοστασίου και ο 23χρονος στο βάθος του υπογείου, σε σημείο που δεν υπήρχε καύσιμη ύλη. Οι ερευνητές επικεντρώνονται σε δύο βασικά σενάρια:

Το πρώτο είναι οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν ή να έχασαν την ισορροπία τους στην εσωτερική σκάλα, με αποτέλεσμα να πέσουν στον υπόγειο χώρο και να τραυματιστούν σοβαρά, κάτι που θα φανεί στην ιατροδικαστική εξέταση.

Το δεύτερο, που θεωρείται επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο, λόγω του πυκνού καπνού, της περιορισμένης ορατότητας και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο και να πάθουν ασφυξία.

«Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπήκαν στο ισόγειο του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά ήταν στον υπόγειο χώρο. Για την προσέγγισή της κατευθύνθηκαν προς το κλιμακοστάσιο, το οποίο ήταν χωρίς κουπαστή και γεμάτο απορρίμματα» αναφέρει η Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. .

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

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