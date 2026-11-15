Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του μετά από σύγκρουση με μηχανή, ανατράπηκε και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα στη λεωφόρο Κηφισίας. Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ο αναβάτης της μηχανής.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Κηφισίας με τη λεωφόρο Πεντέλης. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έστειλε στο σημείο δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες.

Το τροχαίο προκάλεσε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, καθώς έχουν κλείσει λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.