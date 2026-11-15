Η Κατερίνα Λιόλιου παραχωρεί μια συνέντευξη ψυχής για τη διαδρομή της, τις δυσκολίες, την επιτυχία, την καθημερινότητα και την προσωπική ζωή της, αλλά και τα επόμενα όνειρά της.

Η πρωταγωνίστρια των επιτυχιών ποζάρει στο εξώφυλλο του ΒΗΜΑgazino και μιλά στον δημοσιογράφο Κώστα Μπουρούση για όλα, λίγες εβδομάδες αφότου κυκλοφόρησε ο νέος της δίσκος «2100» που έγινε χρυσός σε μόλις 9 ημέρες και ξεκίνησε τις εμφανίσεις στο «Έναστρον» με τον Σάκη Ρουβά.

Σε ερώτηση αν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει, η τραγουδίστρια εξομολογείται: «Ναι. Στα 25 μου είχα πάρει την απόφαση. ”Αν δεν γίνει φέτος, τέλος” είχα πει. Ηταν η χρονιά που ασχολήθηκα περισσότερο με τη σχολή, λιγότερο με το τραγούδι και πήρα το πτυχίο μου. Δεν είχα κανένα plan B. Είχα απογοητευτεί και στενοχωρηθεί. Αφού αποφοίτησα, σκέφτηκα πως ή θα δώσω το εκατό τοις εκατό στο τραγούδι, χωρίς δικαιολογίες, ή θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη και θα δω τι άλλο θα κάνω. Οταν το πήρα πραγματικά απόφαση και κατάλαβα τι μου έλειπε μέχρι τότε, τα πράγματα άρχισαν να έρχονται πιο ομαλά».

Όταν την ρωτούν αν υπάρχει κάποια κουβέντα ή παρότρυνση συναδέλφου της που στάθηκε καθοριστική, περιγράφει τη συνάντησή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη που την επισκέφθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν. «Τον περασμένο Ιούλιο με επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο καμαρίνι. Τραγουδούσαμε μαζί στον καναπέ και κάποια στιγμή έσκυψε και μου είπε στο αφτί: “μην αλλάξεις για κανέναν. Είναι παγίδα. Να είσαι ο εαυτός σου”. Από τότε δεν σταμάτησα να το σκέφτομαι. Κρατάω σαν φυλαχτό τα λόγια του», αναφέρει.

«Δεν θεωρώ ότι έχω καταλήξει εκατό τοις εκατό στην καλλιτεχνική μου ταυτότητα και δεν θα το ήθελα, γιατί τότε θα τελείωνε ο κόσμος για εμένα», λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης και τονίζει πως μέσα από το λαϊκό τραγούδι εκφράζει την ροκ πτυχή της, ενώ παραδέχεται πως το τραγούδι «Άντρας Εγώ» από τον νέο της δίσκο, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum στις streaming υπηρεσίες καθώς και σε κασέτα και cd, είναι αυτό που λειτουργεί ως καθρέφτης της αυτή την περίοδο.