Λιόλιου: Η στιγμή που σκέφτηκε να σταματήσει και τα λόγια του Μαζωνάκη

«Τον περασμένο Ιούλιο με επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο καμαρίνι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.11.26 , 17:46 Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα
15.11.26 , 17:45 Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
15.11.26 , 17:44 Τραγωδία στην Κηφισίας: Νεκρός αναβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
15.11.26 , 17:20 Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
15.11.26 , 17:05 Φωτιά Ζεφύρι: Στον εισαγγελέα η 34χρονη και οι ανήλικες κόρες της
15.11.26 , 16:39 Πολυτεχνείο: Στο φως ιστορικό βίντεο με Ξυλούρη, Φαραντούρη και Καλογιάννη
15.11.26 , 16:11 Λιόλιου: Η στιγμή που σκέφτηκε να σταματήσει και τα λόγια του Μαζωνάκη
15.11.26 , 16:00 Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11, ξεκαθαρίζει τις σχέσεις
15.11.26 , 15:41 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
15.11.26 , 15:31 Άγιος Δημήτριος: Συναγερμός από τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες
15.11.26 , 14:25 Γαλλία: Χάκερς έκλεψαν προσωπικά στοιχεία 22 εκατομμυρίων ανθρώπων
15.11.26 , 14:23 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 16/11/2026 – 22/11/2026
15.11.26 , 14:08 Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Δείτε τις τάσεις και τα χρώματα της χρονιάς
15.11.26 , 14:00 20 λεπτά άσκησης για μπουστάρισμα σωματικής και ψυχικής ενέργειας
15.11.26 , 13:59 Σέριφος: Οι έξι συνήθειες κατά τις οποίες σπαταλάμε το περισσότερο νερό
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Ζωή Κρονάκη: Δύσκολες ώρες για την παρουσιάστρια
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
Μαλέσκου: Ρωτήθηκε για τον σύζυγό της και έδωσε μία απρόσμενη απάντηση
Συνταγή για γλυκό κουταλιού κυδώνι, με αρμπαρόριζα και λεμόνι
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νυχτερινή Αθήνα: Αυτά είναι τα σχήματα του φετινού χειμώνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου μιλά για την καριέρα της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αναφέροντας ότι σκέφτηκε να σταματήσει το τραγούδι στα 25 της.
  • Ο νέος της δίσκος "2100" έγινε χρυσός σε 9 ημέρες και ξεκίνησε εμφανίσεις στο "Έναστρον" με τον Σάκη Ρουβά.
  • Η Λιόλιου θυμάται τη συμβουλή του Γιώργου Μαζωνάκη να παραμείνει ο εαυτός της, κάτι που την επηρέασε βαθιά.
  • Δεν θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα και εκφράζει τη ροκ πτυχή της μέσω του λαϊκού τραγουδιού.
  • Το τραγούδι "Άντρας Εγώ" από τον νέο της δίσκο είναι ο καθρέφτης της αυτή την περίοδο.

Η Κατερίνα Λιόλιου παραχωρεί μια συνέντευξη ψυχής για τη διαδρομή της, τις δυσκολίες, την επιτυχία, την καθημερινότητα και την προσωπική ζωή της, αλλά και τα επόμενα όνειρά της. 

Viral ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου!

Η πρωταγωνίστρια των επιτυχιών ποζάρει στο εξώφυλλο του ΒΗΜΑgazino και μιλά στον δημοσιογράφο Κώστα Μπουρούση για όλα, λίγες εβδομάδες αφότου κυκλοφόρησε ο νέος της δίσκος «2100» που έγινε χρυσός σε μόλις 9 ημέρες και ξεκίνησε τις εμφανίσεις στο «Έναστρον» με τον Σάκη Ρουβά. 

λιολιου

Σε ερώτηση αν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει, η τραγουδίστρια εξομολογείται: «Ναι. Στα 25 μου είχα πάρει την απόφαση. ”Αν δεν γίνει φέτος, τέλος” είχα πει. Ηταν η χρονιά που ασχολήθηκα περισσότερο με τη σχολή, λιγότερο με το τραγούδι και πήρα το πτυχίο μου. Δεν είχα κανένα plan B. Είχα απογοητευτεί και στενοχωρηθεί. Αφού αποφοίτησα, σκέφτηκα πως ή θα δώσω το εκατό τοις εκατό στο τραγούδι, χωρίς δικαιολογίες, ή θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη και θα δω τι άλλο θα κάνω. Οταν το πήρα πραγματικά απόφαση και κατάλαβα τι μου έλειπε μέχρι τότε, τα πράγματα άρχισαν να έρχονται πιο ομαλά».

Όταν την ρωτούν αν υπάρχει κάποια κουβέντα ή παρότρυνση συναδέλφου της που στάθηκε καθοριστική, περιγράφει τη συνάντησή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη που την επισκέφθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν. «Τον περασμένο Ιούλιο με επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο καμαρίνι. Τραγουδούσαμε μαζί στον καναπέ και κάποια στιγμή έσκυψε και μου είπε στο αφτί: “μην αλλάξεις για κανέναν. Είναι παγίδα. Να είσαι ο εαυτός σου”. Από τότε δεν σταμάτησα να το σκέφτομαι. Κρατάω σαν φυλαχτό τα λόγια του», αναφέρει. 

«Δεν θεωρώ ότι έχω καταλήξει εκατό τοις εκατό στην καλλιτεχνική μου ταυτότητα και δεν θα το ήθελα, γιατί τότε θα τελείωνε ο κόσμος για εμένα», λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης και τονίζει πως μέσα από το λαϊκό τραγούδι εκφράζει την ροκ πτυχή της, ενώ παραδέχεται πως το τραγούδι «Άντρας Εγώ» από τον νέο της δίσκο, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum στις streaming υπηρεσίες καθώς και σε κασέτα και cd, είναι αυτό που λειτουργεί ως καθρέφτης της αυτή την περίοδο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιωάννα Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί Στη Θεσσαλονίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο
Μενεγάκη: Δες Το Εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Της
Celebrities & Gossip Νεα
Μενεγάκη: Στόλισε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Ζωή Κρονάκη: Δύσκολες ώρες για την παρουσιάστρια
Celebrities & Gossip Νεα
Ζωή Κρονάκη: Δύσκολες ώρες για την παρουσιάστρια
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας
Κατσούλης: Ξεκίνησε με μια παράλυση στην αριστερή μου πλευρά
Celebrities & Gossip Νεα
Κρατερός Κατσούλης: «Ξεκίνησε με μια παράλυση στην αριστερή μου πλευρά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top