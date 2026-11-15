Άγιος Δημήτριος: Συναγερμός από τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες

Οι πληροφορίες για τον άνδρα με την κουκούλα

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Πρώτη Δημοσίευση: 15.11.26, 14:43

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Αστυνομία για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες στον Άγιο Δημήτριο, σε διάστημα δύο εβδομάδων.
  • Οι Αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των περιστατικών και την πιθανότητα να διαπράχθηκαν από τον ίδιο άνδρα.
  • Περιγραφή του υπόπτου: άνδρας 30 ετών, ύψος 1,65 μ., αραιά μαλλιά, φορά φούτερ με κουκούλα.
  • Καταγράφηκε βίντεο με απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης σε ανήλικη έξω από δημοτικό σχολείο.
  • Οι έρευνες για την ταυτοποίηση του υπόπτου συνεχίζονται, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών στον Άγιο Δημήτριο, οι οποίες φέρεται να σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους και να έχουν διαπραχθεί από τον ίδιο άνδρα, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίησή του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμε για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών, με ύψος γύρω στο 1,65 μ. και αραιά μαλλιά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις επιθέσεις εμφανίζεται να φορά φούτερ με κουκούλα, είτε μαύρου είτε κόκκινου χρώματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο δημοσίευσε το Star.

Στο βίντεο αυτό καταγράφεται περίπου στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, άνδρας με κόκκινο φούτερ να επιχειρεί να επιτεθεί σεξουαλικά σε ανήλικη μαθήτρια έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής.

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Η κοπέλα, η οποία φοιτά σε Λύκειο, αντέδρασε άμεσα και άρχισε να φωνάζει. Ο άνδρας απομακρύνθηκε από το σημείο.

Το δεύτερο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν στον ίδιο δρόμο, όταν εντόπισε μια 17χρονη που επέστρεφε στο σπίτι της. Στη συνέχεια έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε προς το μέρος της.

Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν την κίνηση του άνδρα και άρχισαν να τον καταδιώκουν. Ωστόσο, εκείνος κατάφερε να διαφύγει.

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Τρεις ημέρες αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό. Άγνωστος προσέγγισε μια 17χρονη έξω από το φροντιστήριό της. Η ανήλικη τρομοκρατήθηκε και άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να απομακρυνθεί από τον άνδρα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν τα τρία περιστατικά συνδέονται και εάν πίσω από αυτά βρίσκεται το ίδιο πρόσωπο.

Τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν οι κάτοικοι, καθώς και η ενδυμασία του άνδρα, αποτελούν στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην έρευνα και στην ταυτοποίησή του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του υπόπτου. 

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