Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από πελάτη, ο οποίος της έκοψε το αυτί.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η οδηγός φέρεται να ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον 35χρονο επιβάτη του ταξί, με τη λογομαχία να εξελίσσεται σε σωματική επίθεση. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και την δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο αυτί της.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου ο γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.