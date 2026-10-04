Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

Στο νοσοκομείο η 54χρονη οδηγός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.26 , 12:42 Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί
04.10.26 , 12:09 «Τα Φαντάσματα»: Απόψε στις 21:00 στο Star η πρεμιέρα του Β' Κύκλου!
04.10.26 , 12:00 6 τρόποι για να παραμείνεις κομψή ακόμα και μια βροχερή μέρα
04.10.26 , 11:54 «Ο Μαζωνάκης είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση»: Η κατάθεση Κομιανού
04.10.26 , 11:47 Τρία νέα ζευγάρια, ατελείωτες LINGO μονομαχίες!
04.10.26 , 11:30 «Θυσία»: Πλήθος επωνύμων στην avant premiere του Ρομέν Γαβρά στη Στέγη
04.10.26 , 11:22 Από 1η Ιανουαρίου το όριο των 15 ετών στα social media
04.10.26 , 11:00 Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες
04.10.26 , 10:13 Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή από κεραυνό σε σχολείο
04.10.26 , 09:53 Λαύριο: 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της
04.10.26 , 09:18 «Σαρωτικό» το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη -Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι
04.10.26 , 09:05 KGM Torres Hybrid: Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό μοντέλο
04.10.26 , 09:03 Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά να σέβονται τις ανάγκες τους
04.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Οκτωβρίου
03.10.26 , 23:51 Δραματική επιχείρηση διάσωσης στο λιμάνι της Ραφήνας
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Έλληνας μπακ «έσπασε» το συμβόλαιό του κι υπέγραψε στον Ολυμπιακό!
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Μαδούρο: Σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης των ΗΠΑ
Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της, Εύα, έγινε 5 ετών - Η τούρτα & οι ευχές
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή από κεραυνό σε σχολείο
Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί
Φρούτα και Γλυκό: Δείτε και φτιάξτε τρεις συνταγές για εκπληκτικές πίτες
Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Νέα Ιωνία: 35χρονος Δάγκωσε Και Έκοψε Το Αυτί Οδηγού Ταξί
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Νέα Ιωνία, 35χρονος επιβάτης ταξί δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης.
  • Η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς για ιατρική βοήθεια.
  • Ο 35χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
  • Η επίθεση προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στην οδηγό.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από πελάτη, ο οποίος της έκοψε το αυτί.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η οδηγός φέρεται να ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον 35χρονο επιβάτη του ταξί, με τη λογομαχία να εξελίσσεται σε σωματική επίθεση. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και την δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο αυτί της. 

Η 54χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου ο γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. 

Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
 |
ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΑΥΤΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Όλη Η Κατάθεση Του Υπνοθεραπευτή
Ελλαδα
«Ο Μαζωνάκης είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση»: Η κατάθεση Κομιανού
Ηλιούπολη: Πέθανε Η Διευθύντρια Που Υπέστη Ανακοπή
Ελλαδα
Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή από κεραυνό σε σχολείο
Λαύριο: 23χρονη Έγκυος Κατήγγειλε Τον Πρώην Σύντροφό Της
Ελλαδα
Λαύριο: 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της
Κακοκαιρία Κρήτη
Ελλαδα
«Σαρωτικό» το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη -Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι
Υπνοθεραπευτής Μαζωνάκη
Ελλαδα
«Ψυχολόγος του Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής» λέει η γιατρός
Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη με συγκρατούμενη στη φυλακή
Ελλαδα
Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη στη φυλακή για ένα τσιγάρο
Πτώση βράχου σε ΙΧ στην Κρήτη
Ελλαδα
Βράχος έπεσε σε ΙΧ στην Ιεράπετρα: Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός
Οι αντιφάσεις της γιατρού για τη θεραπεία Μαζωνάκη
Ελλαδα
Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι Πήραν Οι Αστυνομικοί Από Το Σπίτι Του
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top