Με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Μην Το Παίζεις Τρελίτσα», η Κέλλυ Κελεκίδου εγκαινιάζει μια νέα, ιδιαίτερα δημιουργική εποχή στην καλλιτεχνική της πορεία, με πολλές μουσικές εκπλήξεις, νέες συνεργασίες και ξεχωριστές εμφανίσεις!

Σημαντικό ρόλο στη νέα αυτή μουσική διαδρομή έχει η συνεργασία της με τον επιτυχημένο δημιουργό και παραγωγό Χριστόδουλο Σιγανό, με τον οποίο ετοιμάζουν νέα μουσικά projects που αναμένεται να ξεχωρίσουν.

Το «Μην Το Παίζεις Τρελίτσα» είναι ένα δυναμικό, ανεβαστικό λαϊκό τραγούδι με σύγχρονο ήχο και έντονο ρυθμό, το οποίο η Κέλλυ Κελεκίδου απογειώνει με τη μοναδική ερμηνεία και το χαρακτηριστικό της ταπεραμέντο.

Τη μουσική υπογράφει ο Χριστόδουλος Σιγανός, ο οποίος συνυπογράφει τους στίχους μαζί με τον Valentino.

Το νέο τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό visualizer στο YouTube, που μεταφέρει οπτικά την ξεσηκωτική διάθεση και την ενέργειά του.

Την ίδια στιγμή, η Κέλλυ Κελεκίδου κλέβει τις εντυπώσεις και επί σκηνής, καθώς εμφανίζεται μαζί με τον αγαπημένο λαϊκό ερμηνευτή Αντύπα στην «Αθηναία», κάθε Πέμπτη και Σάββατο, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, κέφι και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.

Ανανεωμένη, με νέο στιλ και φρέσκια εικόνα, όπως αποτυπώνεται και στο εντυπωσιακό cover της νέας της κυκλοφορίας, η αγαπημένη τραγουδίστρια συνεχίζει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, συνδυάζοντας τη δισκογραφική της παρουσία με δυναμικές live εμφανίσεις και σημαντικές μουσικές συνεργασίες.

Η νέα εποχή της Κέλλυς Κελεκίδου έχει ήδη ξεκινήσει και οι μουσικές εκπλήξεις που έρχονται αναμένονται πολλές!

Κέλλυ Κελεκίδου – «Μην Το Παίζεις Τρελίτσα»