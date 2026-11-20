Mία σειρά αντικειμένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας, γεμάτη ιστορία και αίγλη από τις χρυσές δεκαετίες των αιθέρων έφερε στο Cash or Trash o Μανώλης.
Cash or Trash: Η Νατάσα έφερε ένα αντικείμενο με άρωμα Ιταλίας
Η συλλογή αποτελούνταν από δύο ζώνες, μία τσάντα και ένα μαντίλι, το μαντίλι μάλιστα είναι 100% μετάξι.
Όπως διαπίστωσε ο Θάνος Λούδος η τιμή των αντικειμένων εκτιμάται στα 200 ευρώ αλλά όπως είπε στον Μανώλη μπορεί να πάρει και περισσότερα.
Η υποψήφια πωλητής που ενθουσιάστηκε από τα αντικείμενα της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Το υψηλότερο ποσό που του πρόσφεραν ήταν 450 ευρώ, πιο πολλά δηλαδή από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου όμως εκείνος ζήτησε λίγα ακόμα με τον Γιώργο Φλαμπούρη να τον χαρακτηρίζει άπληστο.
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