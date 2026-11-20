Σε απολογία από τον ανακριτή Ηλία Γιαρένη κλήθηκε ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για την τραγωδία στα Τέμπη. Η εξέλιξη αφορά την υπόθεση των ευθυνών γύρω από το σιδηροδρομικό δυστύχημα και συνδέεται με την πορεία έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η κλήση εντάσσεται στην έρευνα που χειρίζεται ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης. Όπως αναφέρεται, το σκέλος που εξετάζεται σχετίζεται με έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν και τα οποία, εφόσον είχαν υλοποιηθεί, θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην αποτροπή του δυστυχήματος.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η διερεύνηση πιθανών ευθυνών για παραλείψεις και καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα. Η απολογία του πρώην υπουργού αποτελεί θεσμική ενέργεια στο πλαίσιο της ανάκρισης και σηματοδοτεί την είσοδο της υπόθεσης σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού.

Πότε αναμένεται η απολογία του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κώστας Αχ. Καραμανλής καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υπουργός αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με μεταγενέστερη παροχή εξηγήσεων, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να μετατεθεί για μετά την εορταστική περίοδο.

Η εξέλιξη θεωρείται κομβική για τη δικαστική έρευνα γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς η ανάκριση εστιάζει πλέον στην αποτίμηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και στη διερεύνηση των ενδεχόμενων ευθυνών για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από το δυστύχημα.

