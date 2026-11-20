Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν στο Νότιο Ιόνιο οι σεισμικές έρευνες της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY από την εταιρεία TGS,όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Παράλληλα, η SLB, η Viridien και η BGP, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, υπέβαλαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Μαζί, τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών του κόσμου, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον τομέα υδρογονανθράκων της πατρίδας μας.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, το σεισμογραφικό πλοίο RAMFORM TETHYS της TGS, που φέρει το όνομα της αρχαιοελληνικής μυθολογικής Τιτανίδας Τηθύος, έφτασε στο Νότιο Ιόνιο για να ξεκινήσει τις έρευνες στις περιοχές παραχώρησης της Chevron-HELLENIQ ENERGY για λογαριασμό της κοινοπραξίας, μετά και την έγκριση του αιτήματος για έκδοση NAVTEX. Οι συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Χθες Πέμπτη συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ για την αποσφράγιση των τριών προσφορών που υπεβλήθησαν στον διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης, με αντικείμενο την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data), εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προσφορών με στόχο την ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων αναδόχων για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η συμμετοχή της SLB, της Viridien και της BGP στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ, σε συνδυασμό με την άφιξη του σεισμογραφικού σκάφους από την TGS στο Νότιο Ιόνιο για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνει το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας. Μετά τη Chevron και την ExxonMobil, τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σεισμικών ερευνών παγκοσμίως εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη χώρα μας.

Η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών μας πόρων αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης. Προχωρούμε με συνέπεια, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και με αυστηρούς όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες να αποκτήσουμε σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα για το δυναμικό της χώρας μας σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Εφόσον επιβεβαιωθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών».