H Ελένη Ορκοπούλου, το μοντέλο που κέρδισε μία θέση στο σπίτι του GNTM 6 με το στιλ και την αποφασιστικότητά της, μοιράστηκε με τους followers της τα πιο χαρμόσυνα νέα.

Η πρώην 24χρονη παίκτρια του κουρυφαίου διαγωνισμού μόδας της ελληνικής τηλεόρασης, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, δημοσίευσε στα social media μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει στο φακό με φουσκωμένη κοιλίτσα, με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Με αυτό τον τρόπο η Ελένη Ορκοπούλου επέλεξε να δημοσιοποιήσει την εγκυμονύνη της. Η πρώην διαγωνιζόμενη του GNTM είναι 24 χρόνων, ασχολείται επαγγελματικά με το modelling και έχει κάνει σπουδές στα Τουριστικά & Ξενοδοχειακά επαγγέλματα.

Ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @eleni_orkopoulou και δηλώνει ότι αγαπά την επαφή με τον κόσμο και πιστεύει στη δύναμη των εμπειριών. Στον ελεύθερο χρόνο της παίζει το βόλεϊ και κάνει pilates, ενώ αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο GNTM 6 για να δοκιμάσει τις ικανότητές της και να μάθει ακόμα περισσότερα πράγματα για τη μόδα.

Κατά την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό μόδας ο 2025 είχε γράψει στη δημοσίευσή της: «Ενα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Θέλω να πω πως αυτή η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη. Ευγνώμων για όλα. Τώρα αρχίζουμε. Thank you @gntmgr».

Δείτε την audition της Ελένης στο GNTM 6:

Πέρυσι, η Ελένη Ορκοπούλου συμμετείχε και στην επίδειξη του Λάκη Γαβαλά.

Για το όμορφο μοντέλο ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή της, αυτό της μητρότητας, με την Ελένη Ορκοπούλου να διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής ζωής της.

Δείτε φωτογραφίες της Ελένης Ορκοπούλου στο Instagram: