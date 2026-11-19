Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα επέστρεψε ο Ερρίκος Πετιλόν, αφότου αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση εμπλοκής του σε κύκλωμα φοροδιαφυγής. O ίδιος περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισε μπαίνοντας στο σπίτι του, αποκαλύπτοντας πως του έχουν κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας μιας οφειλής ύψους 1.100 ευρώ, την οποία αδυνατεί να καλύψει.

Όπως εξήγησε, η διακοπή έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ενημέρωση, με την εταιρεία να του αναφέρει πως δεν είχε ανανεώσει τα δικαιολογητικά για τη μόνιμη αναπηρία του, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό του είναι κρατικά πιστοποιημένο.

Ο Ερρίκος Πετιλόν/ Φωτογραφία αρχείου NDP

«Μπήκα στο σπίτι μου και δεν είχε ρεύμα. Καμία ειδοποίηση από τη ΔΕΗ. Εντωμεταξύ η οφειλή μου δεν είναι τεράστια, είναι 1.100 ευρώ. Το ψυγείο που θα μου σαπίσουν τα λίγα τρόφιμα που έχω; Ξεπατώνομαι να γεμίσω το ψυγείο. Δεν μπορείς να μου κόβεις το ρεύμα. Παίρνω τη ΔΕΗ και μου είπαν ότι έγινε διακοπή γιατί δεν έχω κάνει ανανέωση ότι έχω αναπηρία. Έχω 68% μόνιμη αναπηρία, ούτε επιτροπές δεν περνάω λόγω διπολισμού. Δεν είναι διαπιστωμένο κρατικά; Είναι. Ζούμε στην πιο ακριβή χώρα και περιμένει το κράτος να μη γίνουν παρανομίες από ανθρώπους. Εγώ δεν έχω αμέσως 200 ευρώ στο παντελόνι. Θα πρέπει να πάρω δανεικά», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό»,

Η δυσκολία στην εύρεση εργασίας και η επόμενη μέρα μετά τη δικαστική περιπέτεια

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Ερρίκος Πετιλόν στάθηκε στα εμπόδια που συναντά στην προσπάθειά του να βρει δουλειά, επισημαίνοντας πως το παρελθόν του λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλές επιχειρήσεις.

«Για δουλειά με θέλουν μόνο για πόρτα, στις εταιρείες είναι επιφυλακτικοί γιατί έχω και ένα παρελθόν. Υπάρχουν και άνθρωποι που συγκρίνονται με εμένα και δεν με θέλουν κοντά», ανέφερε.

Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως η περιπέτεια με τις αρχές και τη φυλακή τον πίεσε ψυχολογικά, ωστόσο τόνισε πως πλέον αισθάνεται πιο ήρεμος έχοντας δώσει τις δικές του εξηγήσεις, υπογραμμίζοντας πως οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή από ανάγκη και όχι από απληστία.

«Με ζόρισε όλη αυτή η υπόθεση με τη φυλακή. Το 2023 που πήρα την απόφαση να το κάνω όλο αυτό, κλώτσαγε το στομάχι μου, δεν μου άρεσε, αλλά δεν είχα επιλογές στις συνθήκες που ζούσα. Από την άλλη, στο σήμερα, νιώθω πιο χαλαρός και ήρεμος. Ξεκαθάρισα τη θέση μου. Δεν είμαι φιλάργυρος, ούτε άπληστος. Δεν με περιμένουν τρεις λαμποργκίνι, γυναίκες, πούρα και ταξίδια. Είμαι τσαντισμένος, τίποτα άλλο, ευτυχώς είμαι σκληραγωγημένος και αντέχω», κατέληξε.