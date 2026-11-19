Τόπο κατοικίας αλλά και ζωή έχει αλλάξει ο «στόχος» του ιρανικού δικτύου στην Ελλάδα. Όσο οι εγκέφαλοι παραμένουν ασύλληπτοι, ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Ρίστα.

Ο Ισραηλινός πολίτης δεν έγινε στόχος λόγω της θέσης στην εταιρεία που εργάζεται

Έχει δημιουργηθεί μια «ασπίδα» γύρω από τον Ισραηλινό πολίτη. Έχει συνεχή φύλαξη, δε μένει πια στην Αθήνα, δεν ακολουθεί το συνηθισμένο πρόγραμμά του, δεν μιλά συχνά στα τηλέφωνα. Όπως έχει αναφερθεί σε υπηρεσίες, ξέρει γιατί έγινε στόχος. Δεν έχει να κάνει με την επαγγελματική του ιδιότητα, ως στέλεχος αμυντικής εταιρείας ισραηλινών συμφερόντων, αλλά έχει σχέση με τη θέση που είχε στην Ισραηλιτική Κοινότητα της Αθήνας.

Το γεγονός ότι ο «εκτελεστικός βραχίονας» στα Σκόπια έχει συλληφθεί δεν σημαίνει λήξη συναγερμού, κάτι που γνωρίζει και εκείνος. Είναι ελεύθεροι οι εγκέφαλοι και τους έχει ανατεθεί αποστολή από την καρδιά της Τεχεράνης.

Η φυγή του στρατολογητή στην Τουρκία και το δίκτυο με τους ποινικούς που ανέπτυξε

Ο στρατολογητής, πριν γίνει στενός συνεργάτης του Ιράν, ήταν εχθρός της χώρας τους. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο, δραπέτευσε, πήγε στην Τουρκία και έγινε βαρόνος ναρκωτικών. Τότε προσεγγίστηκε ξανά από τους Φρουρούς της Επανάστασης και πρόσωπα στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για να προμηθεύει ναρκωτικά και σε εκείνους, όπως αναφέρουν μέσα στο Ιράν.