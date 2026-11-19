Mε την κατάθεση της μητέρας της 26χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της, ξεκίνησε σήμερα η δίκη της, στο Μικτό Ορκωτό της Πάτρας. Μάλιστα, η δίκη διέκοψε όταν η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα.

Η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ περιέγραψε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star όσα έγιναν στη δικαστική αίθουσα.

Όπως είπε η ανταποκρίτρια του Star, η 26χρονη μητέρα που κάθεται στο εδώλιο ξέσπασε σε κλάματα όταν άκουσε τη μητέρα της να λέει ότι «ζητάει να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο των αθώων ψυχών».

Μεταξύ αυτών είπε «είναι σίγουρα και η Ε....», αλλά έβαλε στο «κάδρο» η μητέρα της και τους ιατροδικαστές.

Είπε μάλιστα ότι «εμείς, υποψιαζόμασταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά (με την 26χρονη), είχαμε όμως τα ιατροδικαστικά πορίσματα που μας μίλαγαν για θανάτους που τους απέδιδαν σε παθολογικά αίτια».

Η κατάθεση της μητέρας ξεκίνησε από το μακρινό 2014, τότε που η κατηγορούμενη έχει καταθέσει και ομολογήσει ότι σκότωσε την 1,5 ετών αδελφή της.

Στην ομολογία της είχε πει ότι το έκανε για να εκδικηθεί τη μητέρα της.

Η εισαγγελέας ρωτούσε συνεχώς τη μητέρα αν είχαν καταλάβει ότι πήγαινε κάτι λάθος με την κόρη της.

Η μητέρα της 26χρονης είπε ότι «δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου ότι είχε κάνει κάτι στην αδελφή της, ωστόσο όταν το ένα κρούσμα ερχόταν μετά το άλλο, είχα υποψίες - υποψίες όμως που κανείς δεν τις άκουγε».

Είπε επίσης ότι «πρέπει να δικαιωθούν οι τρεις αθώες ψυχές».

Όταν η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα, το δικαστήριο διέκοψε για λίγο, ενώ τώρα βρισκόμαστε πάλι σε διακοπή.