Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στο Θησείο. Τα ευρήματα από την εξέταση της σορού της 61χρονης αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ ο 63χρονος σύζυγός της φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μάνου Σωτηρόπουλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μαρτυρία για ένα βίαιο περιστατικό ανάμεσα στο ζευγάρι τον περασμένο Αύγουστο.

«Τώρα τον Αύγουστο του ‘26 έβγαινε αυτός από το αυτοκίνητο και με το που κατέβηκε της όρμησε, την έβριζε, της έδωσε σφαλιάρα, αυτή έπεφτε στα πόδια του και τον παρακάλαγε. Του φώναζε “γύρνα πίσω, γύρνα πίσω, σε θέλω, σε αγαπώ”», είπε μία γειτόνισσα του ζευγαριού στο STAR.

Ο 63χρονος στο Θησείο φέρεται να ξυλοκόπησε και να στραγγάλισε τη σύζυγό του

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε παλαιότερα σημάδια στο σώμα της γυναίκας και οι αρχές εξετάζουν αν είχε υποστεί κακοποίηση και σε προγενέστερο χρόνο.

Ακρόπολη: Τι υποστήριξε ο 63χρονος στους αστυνομικούς

Ο 63χρονος, συνταξιούχος ασφαλιστής, φέρεται να υποστήριξε κατά την προανάκριση ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, με έντονες εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα. Όπως φέρεται να ανέφερε, το ζευγάρι είχε απευθυνθεί και σε ψυχίατρο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, για τη μοιραία νύχτα υποστήριξε ότι τη χτύπησε στο στήθος με μπουνιά κι εκείνη έπεσε αναίσθητη.

Γειτόνισσα είπε πως τον περασμένο Αύγουστο είχε δει τον 63χρονο να βρίζει τη σύζυγό του και να τη χτυπά

Ο ίδιος, πάντως, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής εκτενείς εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Ακρόπολη: Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Τα πρώτα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση είναι αποκαλυπτικά για τη βία που φέρεται να υπέστη η 61χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σορό εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού, σπασμένα πλευρά, πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ο 63χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε με μπουνιά τη σύζυγό του στο στήθος κι εκείνη έχασε τις αισθήσεις της

Ο 63χρονος φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα σε διάφορα σημεία του σώματός της, να την έριξε στο έδαφος και στη συνέχεια να την στραγγάλισε.

Ακρόπολη: Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο διαμέρισμα όπου το ζευγάρι διέμενε επί περίπου 40 χρόνια, στην οδό Αίθρας, στο Θησείο.

Λίγο μετά τις 02:00, ο 63χρονος τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.

Ο 63χρονος ειδοποίησε την αστυνομία να πάει στο σπίτι, όπου είχε σκοτώσει τη σύζυγό του

Sτο τηλεφωνικό κέντρο φέρεται να είπε: «Ελάτε τώρα σπίτι, έχω χτυπήσει τη γυναίκα μου και έχει λιποθυμήσει».

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες εντόπισαν την 61χρονη πεσμένη στο έδαφος και επιχείρησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει.

Ο 63χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Πρόκειται για την 17η γυναικοκτονία για το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο υλικό.

