Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν εφάρμοσε την απαιτούμενη τεχνολογία ταυτοποίησης αεροσκαφών, όπως επιβάλλεται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής, ο οποίος διέπει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Η ταυτοποίηση ενός αεροσκάφους επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρακολουθούν με ακρίβεια τα αεροσκάφη και να τα διακρίνουν μεταξύ τους. Τα σύγχρονα ραντάρ όχι μόνο προσδιορίζουν τη θέση ενός αεροσκάφους, αλλά παρέχουν επίσης δεδομένα σχετικά με το ύψος, την ταχύτητα και τις προθέσεις πτήσης, ενισχύοντας έτσι τις υπηρεσίες επιτήρησης και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

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Αυτό θα συμβάλει, εν τέλει, στην περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας. Η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων θα ενίσχυε επίσης τη διαλειτουργικότητα της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν ήδη τα εν λόγω συστήματα, ενώ παράλληλα θα αύξανε τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Ελλάδα απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Αν και η Επιτροπή αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν επιτύχει οι ελληνικές Αρχές, κρίνει ότι οι προσπάθειες δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Επίσης, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα και την Πολωνία να εφαρμόσουν ορθά τον Κανονισμό της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές, καθώς οι χώρες δεν όρισαν αρμόδιες αρχές δυνάμει του Κανονισμού της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών (EUDR – Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1115) και δεν ενημέρωσαν σχετικά την Επιτροπή.

Ο Κανονισμός αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι βασικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ δεν συμβάλλουν στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών —τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως— δεδομένου ότι αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα κράτη μέλη όφειλαν, έως τις 30 Δεκεμβρίου 2023, να ορίσουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές, υπεύθυνες για την εφαρμογή και την επιβολή του Κανονισμού, και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή.

Ο ορισμός αρμόδιας αρχής για τον EUDR είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή και επιβολή του Κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση. Για παράδειγμα, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια ελέγχων στην επικράτειά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι φορείς εκμετάλλευσης και οι έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να διατάξουν τη λήψη διορθωτικών μέτρων ή να επιβάλουν κυρώσεις.

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Η Ελλάδα, η Μάλτα και η Πολωνία δεν όρισαν αρμόδιες αρχές ή/και δεν ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τις αρχές αυτές. Η Βουλγαρία όρισε αρμόδιες αρχές για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τον EUDR, με εξαίρεση το καουτσούκ.

Οι χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισήμανε η Επιτροπή. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης σε μια πορεία προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

