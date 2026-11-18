Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την Τουρκία, όπου ένα κοριτσάκι, την ώρα που έπαιζε τυφλόμυγα με δεμένα μάτια, έπεσε στο κενό.
Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Αλαπλί. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το παιδί ενώ προχωρούσε χωρίς να βλέπει, έπεσε πάνω στα μεταλλικά κάγκελα και ξαφνικά βρέθηκε στο κενό, από ύψος περίπου 8 μέτρων.
Στάθηκε, ωστόσο, τυχερό μέσα στην ατυχία του, καθώς κατά την πτώση προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε μια κληματαριά, η οποία φαίνεται πως περιόρισε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης στο έδαφος.
Το παιδί επέζησε και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.
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