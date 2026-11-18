Έναν εκλεκτό καλεσμένο έχει σήμερα ο Χρήστος Μοίρας στην κουζίνα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα. έρχεται ο Chris από το GNTM και μαζί, δείχνουν μία συνταγή για Μελιτζάνες Παπουτσάκια.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα, τη διαδικασία:
Σπιτική συνταγή για πεντανόστιμο και μελωμένο αρνάκι γιουβέτσι
Υλικά
Κιμάς
- 600 γρ κιμά μοσχαρίσιο
- Λίγο λάδι
- 1 κρεμμύδι κόκκινο
- 2 σκελιδες σκόρδο
- 1 ποτήρι κόκκινο κρασί
- 1 Κύβος βοδινού
- 1 κουταλιά σούπας πελτέ τομάτας
- 2 φύλλα δάφνης
- 400 γρ τομάτα κονκασέ
- Λίγο θυμάρι
- Λίγο κανέλα
- Λίγο ρίγανη
- Λίγο γαρύφαλο
Μπεσαμέλ
- 50γρ. Βούτυρο
- 50 γρ αλεύρι
- 500 γρ γάλα
- Μοσχοκάρυδο
- 2 κρόκους αυγά
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Κεφαλοτύρι ή κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας
- 4 Μελιτζάνες
- Λίγο Λάδι
- 1 Κύβο λαχανικών
- Θυμάρι
- Αλάτι
- πιπέρι
Εκτέλεση
Για τις μελιτζάνες:
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στον αέρα.
- Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε στη μέση κατά μήκος.
- Χαράζουμε τη σάρκα τους με ένα μαχαίρι σαν διαμαντάκια .
- Τις τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί.
- Προσθέτουμε το θυμάρι, λίγο ελαιόλαδο και τον κύβο μανιταριού.
- Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.
- Τις βγάζουμε από το φούρνο και τις πατάμε προς τα μέσα.
Για τον κιμά
- Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κιμά για περίπου και σοτάρουμε τον κιμά για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα.
- Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, την κανέλα και το γαρύφαλλο.
- Ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για 3-4 λεπτά.
- Προσθέτουμε το κόκκινο κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.
- Ρίχνουμε τη δάφνη, την ντομάτα κονκασέ και τον ζωμό βοδινού.
- Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να μαγειρευτεί για 25-30 λεπτά.
Για τη μπεσαμέλ
- Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο.
- Προσθέτουμε το αλεύρι και σιγά σιγά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα σύρμα.
- Μόλις η κρέμα πήξει, βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
- Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο, τους κρόκους αυγών, τη γραβιέρα, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά.
Για το τελικό ψήσιμο
- Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές μπεσαμέλ στον κιμά και ανακατεύουμε.
- Μοιράζουμε τον κιμά πάνω στις μελιτζάνες.
- Προσθέτουμε από πάνω μια γεμάτη κουταλιά μπεσαμέλ
- Και ψήνουμε για 40 λεπτά στους 180!!
- Σερβίρουμε μαϊντανό !!