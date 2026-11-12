Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη

Το αγαπημένο ελληνικό γλυκό, με παραδοσιακή γεύση αλλά σύγχρονη εμφάνιση

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Ο Χρήστος Μοίρας φτιάχνει το αγαπημένο ελληνικό γαλακτομπούρεκο

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Πέμπτη στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και ο Χρήστος Μοίρας φέρνει ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά γλυκά. Φτιάχνει Γαλακτομπούρεκο, με μία viral συνταγή, που δίνει σύγχρινη εμφάνιση και ατομικές μερίδες, αλλά διατηρεί την ίδια εκπληκτική γεύση.

Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία

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Γαλακτομπούρεκο 

Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη

Υλικά

Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη

Για την κρέμα

  • 1 λίτρο γάλα
  • 180 γρ. ζάχαρη
  • 120 γρ. ψιλό σιμιγδάλι
  • 4 αυγά
  • 60 γρ. βούτυρο
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • Ξύσμα από 1 λεμόνι

Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη

Για το φύλλο

  • 1 πακέτο φύλλο κρούστας
  • 200 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για το σιρόπι

  • 500 γρ. ζάχαρη
  • 350 ml νερό
  • 1 φλούδα λεμονιού
  • 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
  • 1 ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση

Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη

  • Σε κατσαρόλα ζεσταίνω το γάλα με τη μισή ζάχαρη.
  • Σε μπολ ανακατεύω τα αυγά με την υπόλοιπη ζάχαρη και το σιμιγδάλι. Προσθέτω σταδιακά λίγο από το ζεστό γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς.
  • Μεταφέρω το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατεύω σε μέτρια φωτιά μέχρι να δημιουργηθεί μια δεμένη κρέμα.
  • Αποσύρω από τη φωτιά και προσθέτω το βούτυρο, τη βανίλια και το ξύσμα λεμονιού.
  • Βουτυρώνω καλά τα ατομικά στρογγυλά φορμάκια.

Φτιάξτε γαλακτομπούρεκο, ατομικό και καραμελωμένο, με μία viral συνταγη

  • Κόβω το φύλλο κρούστας σε κομμάτια και στρώνω 3-4 βουτυρωμένα φύλλα σε κάθε φορμάκι, αφήνοντας τις άκρες να εξέχουν.
  • Γεμίζω με την κρέμα και γυρίζω τις άκρες του φύλλου προς τα μέσα.
  • Καλύπτω την επιφάνεια με επιπλέον βουτυρωμένα φύλλα, δημιουργώντας ελαφριές πτυχώσεις.
  • Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C στον αέρα για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.
  • Για το σιρόπι βράζω όλα τα υλικά για 5-6 λεπτά και αφήνω να κρυώσει. Σιροπιάζω τα καυτά γαλακτομπούρεκα με το κρύο σιρόπι, αφήνω να απορροφήσουν καλά και σερβίρω με τριμμένο φιστίκι Αιγίνης.
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