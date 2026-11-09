Φτιάξτε χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών, μία χειμωνάτικη συνταγή

Ένα πιάτο που αξιοποιεί τη νοστιμιά του κυδωνιού που είναι στην εποχή του

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Συνταγες
O Χρήστς Μοίρας φτιάχνει χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών

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Ο Χρήστος Μοίρας δείχνει σήμερα μία πεντανόστιμη συνταγή, αξιοποιώντας ένα φρούτο που βrίσκεται ακριβώς στην εποχή του. Έρχεται στην κουζίνα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και φτιάχνει Χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών

Φτιάξτε χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών, μία χειμωνάτικη συνταγή

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία

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Υλικά (4 μερίδες)

Φτιάξτε χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών, μία χειμωνάτικη συνταγή

  • 1 κιλό χοιρινή σπάλα σε μεγάλους κύβους
  • 3 κυδώνια
  • 2 κρεμμύδια ξερά
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 200 ml Porto 
  • 150 ml ξινόμαυρο 
  • 400 ml ζωμός λαχανικών 
  • 2 κ.σ. μέλι
  • 2 κλωνάρια θυμάρι
  • 1 φύλλο δάφνης
  • 1 ξυλάκι κανέλας
  • Ελαιόλαδο
  • 70 Βούτυρο
  • Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Φτιάξτε χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών, μία χειμωνάτικη συνταγή

  • Καθαρίζω τα κυδώνια, αφαιρώ τα κουκούτσια και τα κόβω σε χοντρές φέτες.
  • Τα σοτάρω σε τηγάνι με λίγο βούτυρο μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και τα αφήνω στην άκρη.
  • Σε κατσαρόλα με ελαιόλαδο σοτάρω καλά το χοιρινό από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει έντονο χρώμα.
  • Προσθέτω τα κρεμμύδια και το σκόρδο και συνεχίζω το σοτάρισμα.
  • Σβήνω με κρασί!
  • Ρίχνω τον ζωμό, το θυμάρι, τη δάφνη, την κανέλα, το πετιμέζι, αλάτι και πιπέρι.
  • Σκεπάζω και μαγειρεύω σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1½ ώρα, μέχρι να μαλακώσει το κρέας.
  • Τα τελευταία 20-25 λεπτά προσθέτω τα κυδώνια και συνεχίζω το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν.
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