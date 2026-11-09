Μία σειρά από μεγάλα ονόματα της jazz, θα φιλοξενηθούν μέσα στον Νοέμβριο στο Half Note Jazz Club

HAIG YAZDJIAN LIVE - ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης στο Ούτι Haig Yazdjian θα εμφανιστεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club, σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη μελωδίες και ήχους από την πλούσια παράδοση της Ανατολής και τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Γεννημένος στη Συρία με αρμένικες ρίζες, ο Haig Yazdjian έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή μουσική της Ανατολής με σύγχρονες επιρροές από όλο τον κόσμο. Στην πορεία της καριέρας του, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της world music, με ιδιαίτερη αφοσίωση στο ούτι, το οποίο χειρίζεται με μαεστρία.

Σε αυτή τη μαγευτική βραδιά, ο Haig Yazdjian θα συνοδεύεται από εξαιρετικούς μουσικούς: τον Χάρη Λαμπράκη στο νευ, τον Γιάννη Κυριμκυρίδη στα πλήκτρα, τον Τάσο Πούλιο στο κανονάκι και τον Θάνο Χατζηαναγνώστου στα τύμπανα. Μαζί, θα δημιουργήσουν ένα ηχητικό τοπίο που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από τον πλούτο των ηχοχρωμάτων και των ρυθμών της Ανατολής και της Μεσογείου.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μια βραδιά γεμάτη ατμοσφαιρικές μουσικές περιπλανήσεις και συναισθηματικές εναλλαγές. Όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και καινούργιες ακυκλοφόρητες συνθέσεις.

Συμμετέχουν:

Haig Yazdjian (ούτι)

Χάρης Λαμπράκης (νευ)

Γιάννης Κυριμκυρίδης (πλήκτρα)

Τάσος Πούλιος (κανονάκι)

Θάνος Χατζηαναγνώστου (τύμπανα)

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HAIG YAZDJIAN LIVE

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη: 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς www.halfnote.gr

Εισιτήρια : από 15€

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

STOURAITIS PAPADOPOULOS QUINTET - ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Half Note Jazz Club υποδέχεται το Stouraitis Papadopoulos Quintet, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, σε μια βραδιά με πρωτότυπες συνθέσεις και επιλεγμένο υλικό σημαντικών δημιουργών της σύγχρονης jazz, όπως οι Tom Harrell και Roy Hargrove. Μαζί τους, ως featured soloist, ο εμβληματικός σαξοφωνίστας Τάκης Πατερέλης, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του.

Με κοινή μουσική πορεία από το 2012, ο κοντραμπασίστας Κωνσταντίνος Στουραΐτης και ο τρομπετίστας Δημήτρης Παπαδόπουλος παρουσιάζουν για πρώτη φορά ένα κουιντέτο υπό την κοινή καλλιτεχνική τους διεύθυνση. Η πολυετής συνεργασία τους αποκτά νέα μορφή μέσα από ένα σχήμα με φρέσκο ήχο, χώρο για αυτοσχεδιασμό και διάθεση να εξερευνήσει διαφορετικές μουσικές επιρροές.

Από το post-bop και το R&B έως το afro house, το κουιντέτο αντλεί έμπνευση από διαφορετικούς ρυθμικούς και ηχητικούς κόσμους, διατηρώντας την ακουστική ταυτότητα της mainstream jazz. Οι πρωτότυπες συνθέσεις συναντούν το έργο αγαπημένων jazz δημιουργών σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τόσο την προσωπικότητα κάθε μουσικού όσο και τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Το rhythm section συμπληρώνουν ο Μένιος Γούναρης στο πιάνο και ο Βαγγέλης Κοτζάμπασης στα τύμπανα. Η παρουσία του Τάκη Πατερέλη στο τενόρο σαξόφωνο προσθέτει την ιδιαίτερη εκφραστικότητα και τον αναγνωρίσιμο ήχο ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής jazz.

Πέντε μουσικοί συναντιούνται στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, για μια βραδιά όπου η παράδοση της jazz συνομιλεί με τον σύγχρονο ήχο.

Συμμετέχουν:

Δημήτρης Παπαδόπουλος — τρομπέτα, φλικόρνο

Τάκης Πατερέλης — τενόρο σαξόφωνο

Μένιος Γούναρης — πιάνο

Κωνσταντίνος Στουραΐτης — κοντραμπάσο

Βαγγέλης Κοτζάμπασης — τύμπανα

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STOURAITIS PAPADOPOULOS QUINTET

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη: 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς www.halfnote.gr

Εισιτήρια : από 12€

DELFEAYO MARSALIS QUINTET feat. ERIC ALEXANDER - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 – ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο πολυσύνθετος και βραβευμένος με Grammy τρομπονίστας, παραγωγός, συνθέτης και καθηγητής της jazz Delfeayo Marsalis και το all star κουιντέτο του με τον σπουδαίο Eric Alexander, μας δίνουν την σπάνια δυνατότητα να τους απολαύσουμε σε απόσταση αναπνοής στη σκηνή του Half Note Jazz Club, από την Παρασκευή 13 μέχρι και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Στις “αποσκευές” τους, ο Delfeayo Marsalis κι η εκλεκτή παρέα του θα έχουν για εμάς, εκτός από ένα εξαιρετικό μείγμα από original συνθέσεις του καλλιτέχνη, ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι μέσα από την ίδια την jazz ιστορία. Μια διαδρομή, που ξεκινά από τους δρόμους της πατρίδας του της Νέας Ορλεάνης, κάνει στάσεις στο βαθύ κι αυθεντικό blues των clubs του Chicago και με πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς, καταλήγει στις θρυλικές αίθουσες χορού του Harlem. Από τον Armstrong στον Charlie Parker κι απ’ τον Gershwin στον Monk, το Delfeayo Marsalis Quintet προσφέρει μια παράσταση που φέρνει στη σκηνή συγκίνηση, χαρά και καλή διάθεση.

Ο Delfeayo Marsalis γεννήθηκε στην πατρίδα της jazz, την Ν.Ορλεάνη. Ο πατέρας του ο περίφημος Ellis Marsalis Jr. ήταν ένας κορυφαίος πιανίστας και μεγάλος της δάσκαλος της jazz κι έβαλε από τα νωρίς τα 4 παιδιά του στην μουσική. Ο Delfeayo Marsalis κάπως αργότερα από τους άλλους μεγαλύτερους αδελφούς Branford & Wynton, καταπιάστηκε με το τρομπόνι αν και διατείνεται ότι εκείνο τον διάλεξε. Ξεκίνησε με κλασικές σπουδές στο όργανο, αλλά κάποιο καιρό μετά, ένας καθηγητής του που έπαιζε σε big band, τα μεγαλύτερα αδέλφια του που ήταν πιο πολύ μέσα στην jazz, ο ήχος του τρομπονιού του J. J. Johnson που θαύμαζε, όπως φυσικά και οι σπουδές του στο Berklee College of Music, τον έβαλαν για τα καλά στο χώρο της jazz.

Παράλληλα ο Delfeayo Marsalis, πριν το κολλέγιο, ξεκίνησε να ασχολείται με την παραγωγή ηχογραφήσεων, είχε μάλιστα την πρώτη του επίσημη παραγωγή δίσκου σε ηλικία 17 ετών. Ακολούθησαν άλλες περίπου 125 ηχογραφήσεις στις οποίες έκανε την παραγωγή, οι οποίες του απέφεραν 7 υποψηφιότητες και ένα βραβείο Grammy. Η πρώτη του προσωπική ηχογράφηση σαν leader ήταν η “Pontius Pilate’s decision”. Περιόδευσε όλο τον κόσμο με τους μυθικούς Ray Charles, Art Blakey, Elvin Jones, Max Roach & Slide Hampton και καθένας από αυτούς μαζί με την σκληρή δουλειά, τον βοήθησε να γίνει αυτό που είναι σήμερα.

Το 2008 ίδρυσε την Uptown Jazz Orchestra, ένα εξαιρετικά up tempo σύνολο που έχει ως στόχο να μεταφέρει την ατμόσφαιρα ενός jazz party που διαρκεί όλη τη νύχτα. Ως leader, ο Delfeayo Marsalis έχει κυκλοφορήσει δέκα άλμπουμ που έλαβαν διθυραμβικές κριτικές. Το πιο πρόσφατο, με τίτλο “Crescent City Jewels”, παρέμεινε για οκτώ εβδομάδες στο Top 10 των ραδιοφωνικών charts της Jazz Week.

Ο Eric Alexander είναι από τους μεγαλύτερους σήμερα τενόρους σαξοφωνίστες της jazz, με υπέροχο ήχο, δυναμικό hard bop στυλ και διακριτό λυρισμό. Γεννημένος στο Illinois των ΗΠΑ, σπούδασε jazz και αυτοσχεδιασμό στα πανεπιστήμια της Indiana και William Paterson. Κέρδισε διεθνή αναγνώριση παίρνοντας τη 2η θέση στον Thelonious Monk Inter. Saxophone Competition το 1991 - πίσω από τον Joshua Redman και μπροστά από τον Chris Potter. Από το 1992 εγκαταστάθηκε στη Ν.Υόρκη κι έκτοτε ο Eric Alexander κυκλοφόρησε περισσότερα από 50 άλμπουμ ως bandleader, καλύπτοντας ένα φάσμα που εκτείνεται από κλασικά έργα-σταθμούς, όπως το “Man with a Horn”, έως πρόσφατες κυκλοφορίες όπως τα “Timing Is Everything” και “Like Sugar”.

Πέρα από τα δικά του εκπληκτικά σχήματα, έχει εμφανιστεί και περιοδεύσει όλο τον κόσμο με jazz θρύλους, όπως οι Harold Mabern, Pat Martino και McCoy Tyner, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις πιο καθοριστικά σαξόφωνα στη σύγχρονη straight-ahead jazz.

Η μπάντα με την οποία έρχεται ο Delfeayo Marsalis στην Αθήνα εκτός του Eric Alexander, θα περιλαμβάνει τον εξαιρετικό πιανίστα Renato Chicco, μέλος της Lionel Hampton Orchestra και μουσικό επιμελητή του Jon Hendriks, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Στο μπάσο ο βιρτουόζος Glen Fisher με περισσότερα από 40 χρόνια συνεργασιών με μουσικούς όπως οι: Steve Gadd, ‘Smitty’ Smith, James Moody, Red Holloway, Charles McPherson κα. αλλά κι ο πολύπειρος ντράμερ Joris Dudli που συνεργάστηκε με Joe Zawinul, Jimmy Heath, Johnny Griffin όμως γνωστότερος έγινε για την συνεργασία του με τον Art Farmer.

Από την Παρασκευή 13 μέχρι και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club, ο πρωτοεμφανιζόμενος στην Ελλάδα ως leader Delfeayo Marsalis κι η εκλεκτή παρέα του, μας προσφέρουν μια ευκαιρία να δούμε έναν θρύλο που σπάνια περιοδεύει στην Ευρώπη, αλλά κι ένα καταπληκτικό μείγμα straight ahead jazz που ισορροπεί την τεχνική τελειότητα, με το χιούμορ, με την αίσθηση του swing, ενώ είναι βαθιά ριζωμένο στις μουσικές ευαισθησίες της Ν. Ορλεάνης.

www.dmarsalis.com

Delfeayo Marsalis – Trombone

Eric Alexander – Tenor Saxophone

Renato Chicco – Piano

Glen Fisher – Bass

Joris Dudli - Drums

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