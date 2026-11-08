Για τον Σαββόπουλο: Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος ευχαριστεί και θάρθει οπωσδήποτε

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027

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Αλέξης Κυριτσόπουλος
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Ένα θέατρο τραγουδιών του Αλέξη Κυριτσόπουλου για το συνολικό έργο του Διονύση Σαββόπουλου. Μια μουσική διαδρομή που περιγράφει 60 χρόνια ταξίδι στην ελληνική μουσική σκηνή και παρουσία στην κοινωνία. Θέλουμε να θυμηθούμε αυτόν που θυμόμαστε πάντα. Να τραγουδήσουμε αυτόν που τραγουδά ακόμη. Ακολουθήσαμε τα φτερωτά του άλογα στις περιπέτειές του, στις γιορτές και τις λύπες του.

Για τον Σαββόπουλο: Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος ευχαριστεί και θάρθει οπωσδήποτε

Προσπαθήσαμε να λάμψει η σκηνή με το φως της απουσίας του.

 «Αυτήν τη νύχτα εσύ τη λες φωτιά, εγώ τη λέω δέντρο» τραγουδούσε.

Ένα φωτεινό δέντρο στήσαμε, με ζωγραφιές και τροβαδούρους. Με τη βεβαιότητα πως το δέντρο του Διονύση θα συνεχίσει να βγάζει καρπούς και να φέρνει καλύτερες μέρες.

Δεν είναι ακριβώς γιορτή αυτή η μουσική παράσταση. Είναι χαρά μέσα απ’ τη λύπη. Χαρμολύπη. Τιμή κι αγάπη γι’ αυτόν που μας αγάπησε, μας παραμύθιασε και συνεχίζει να είναι αρχηγός σ’ αυτό το πανηγύρι.

«Σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά,
να τιναχτεί σα μαύρο πνεύμα, η τρομερή ΤΟΥ η λαλιά.»

Να τελειώσει η μουσική παράσταση έχοντας «αντί πίκρα κι απελπισία, ένα ευώδες τριαντάφυλλο στα χείλη» (Ν.Γ. Πεντζίκης).

«Καλέ μου φίλε σου γράφω για να παρηγορηθώ
κι εξαιτίας της απόστασής μας, τρελά θα εξηγηθώ.»

Αλέξης Κυριτσόπουλος

Ερμηνεύουν: Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Θηβαίος, Εύη Μάζη, Πάνος Μουζουράκης, Λήδα Ξυδιά, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρίζα Ρίζου, Μελίνα Τανάγρη

Special Guest: Δήμητρα Γαλάνη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Αλέξης Κυριτσόπουλος
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ: Γιώτης Κιουρτσόγλου
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ειρήνη Γεωργαλάκη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ: Δανάη Ελευσινιώτη
ANIMATION: Ειρήνη Βιανέλλη, Νίκος Κέλλης
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Περικλής Μαθιέλης
ΗΧΟΛΗΨΙΑ: Γιάννης Τούντας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ: Βασίλης Χατζηνικολάου

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

ΤΥΜΠΑΝΑ: Καλλίστρατος Δρακόπουλος
ΚΙΘΑΡΕΣ: Σάκης Ντοβόλης
ΠΙΑΝΟ: Μένιος Γούναρης
ΜΠΑΣΟ: Γιώτης Κιουρτσόγλου
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ: Βασίλης Χατζηνικολάου
ΤΡΟΜΠΕΤΑ: Δημήτρης Αγάθος, Αποστόλης Καλογιάννης
ΤΡΟΜΠΟΝΙ: Θοδωρής Σούκερας
ΦΛΑΟΥΤΟ: Εύη Μάζη

ΧΟΡΩΔΙΑ:

Χορωδία : AMBITUS CHOIR
Διεύθυνση – χορωδιακή επεξεργασία : Βασίλης Χατζηνικολάου
Διδασκαλία : Κατερίνα Βασιλικού

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Θεσσαλονίκης – NOX Productions – MK Group of companies
 

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