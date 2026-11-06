Η Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός» ανεβάζει στη σκηνή του Studio Μαυρομιχάλη από 11 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2026, την παράσταση «As If - Αφιέρωμα στον Tennessee Williams», σε σκηνοθεσία Λάμπρου Γιώτη.

Παρουσιάζονται τέσσερα μονόπρακτα, τα γνωστά στο ελληνικό κοινό «Προς Κατεδάφιση» και «Μίλα μου σαν τη βροχή», ενώ πρωτοεμφανίζονται τα «Δημοτικό Σφαγείο» και «Κύριος Πάρανταϊς», σε μετάφραση Ορέστη Κορακιανίτη. Ως σκηνικές γέφυρες, ποιήματα του συγγραφέα που αποδίδονται στα ελληνικά για πρώτη φορά από το σκηνοθέτη, σε επιμέλεια Αλεξίας Πολυμενοπούλου.

Η επιλογή των έργων συνδέεται με μια σύγχρονη, πολιτική σκηνοθετική ματιά στο έργο ενός συγγραφέα που έγινε γνωστός περισσότερο για τις συναισθηματικές αποχρώσεις των ηρώων και ηρωίδων του, παρά για τα κοινωνικά τους σημαινόμενα. Η παράσταση, πέρα από τις ψυχικές μεταπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις, καταθέτει την κοινωνική ασφυξία του εύθραυστου ατόμου μέσα σε έναν ανάλγητο κόσμο όπου ο κυρίαρχος λόγος πνίγει κάθε διαφορετική φωνή. Ωστόσο, αναδεικνύει την κρυφή δύναμη που διαθέτει κάθε άτομο για αφύπνιση και συνειδητότητα. Μιλάει για την ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στον αυταρχισμό, την αδιαλλαξία, τη βία, το περιθώριο. Αποτελεί συνολικά ένα μουσικο-θεατρικό συνειρμό, όπου θριαμβεύει η ανθρώπινη ευαισθησία.

Στη σκηνική αυτή σύνθεση, ηθοποιοί, μουσικοί και εικαστικοί, δημιουργούν ένα σκηνικό χώρο όπου το πραγματικό συνυπάρχει με το φανταστικό και η αλήθεια με την ψευδαίσθηση. Διαμορφώνουν μια «μεταβατική», μεταμορφωτική περιοχή δημιουργίας, ψυχικής διέγερσης, ανατροπής, ανακούφισης και ελπίδας.

Τους ρόλους των έργων υποδύονται οι ηθοποιοί Λάμπρος Παπαγεωργίου (βασικός τραγουδιστής της παράστασης), Στέλιος Γιαννακός και Μυρτώ Λελόβα. Συγχρόνως, οι μουσικοί του τζαζ συγκροτήματος Kukuruznik Quartet (μπάντα που έχει τη δική της αυτόνομη πορεία και δυναμική στο χώρο) - Ορέστης Ζυρίνης, σαξόφωνο, Νίκος Κορδέλης, κιθάρα, Κωνσταντίνος Μεντζελόπουλος, κόντρα μπάσο και Ευαγγελία Σταύρου, κρουστά - ερμηνεύουν τη μουσική της παράστασης με εκρηκτική ζωτικότητα. Οι ηθοποιοί, ηλεκτρισμένοι από τη δύναμη της μουσικής και το swing της κίνησης (Στέλλα Κρούσκα), παίζουν τους χαρακτήρες των έργων, μετατρέποντας τη φθορά και το ράγισμα της ανθρώπινης ύπαρξης σε μια δυναμική γιορτή επιβίωσης.

Σκηνικά αντικείμενα των έργων, όπως μια ξεχασμένη κούκλα, μια παιδική ζωγραφιά, ένας σκισμένος χαρταετός, ένα συρμάτινο κλουβί, γάντια εργασίας, ρούχα που δεν ανήκουν στο άτομο που τα φορά, υλικά παλαιοπωλείου, γίνονται μεταβατικά αντικείμενα για να μας οδηγήσουν σε «as if» περιοχές του ψυχισμού μας, εκεί που ούτε η πραγματικότητα αλλά ούτε κι η φαντασία μπορούν να μας εξουσιάσουν ολοκληρωτικά. Τα εικαστικά στοιχεία, σκηνικά και κοστούμια (Ερωφίλη Πολιτοπούλου), φωτισμοί (Σάκης Μπιρμπίλης), προβολές (Susami creative agency), video (Φοίβος Σαμαρτζής), δημιουργούν περιβάλλοντα που μεταπλάθονται κατά τη ροή της παράστασης.

Ο Williams γράφει σ’ ένα ποίημα: «Διστακτικά φεύγει ο καιρός, γλιστρά πιο πέρα. Δεν μένει πια καιρός ν’ αγαπηθούμε. Μια νύχτα μόνο, μία μέρα.» H παράσταση απαντά στη σύγχρονη δυστοπία και το φόβο των πολεμικών συρράξεων, επιστρατεύοντας την απελευθέρωση της επιθυμίας και τη διέξοδο μέσα από την τέχνη. Ένα βιώσιμο όνειρο.

Θέατρο «Studio Μαυρομιχάλη», Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα, Τηλ. 210 6453330

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.00, από 11 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2026,

Διάρκεια: 90’

Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/profile.php?id=61595848260234

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λάμπρος Γιώτης

Μετάφραση: Ορέστης Κορακιανίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ερωφίλη Πολιτοπούλου

Live jazz μουσική: Kukuruznik Quartet: Ορέστης Ζυρίνης, Νίκος Κορδέλης, Κωνσταντίνος Μεντζελόπουλος, Ευαγγελία Σταύρου

Κίνηση: Στέλλα Κρούσκα

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Προβολές: Susami creative agency

Παίζουν οι ηθοποιοί: Στέλιος Γιαννακός, Μυρτώ Λελόβα, Λάμπρος Παπαγεωργίου

Βοηθός παραγωγής - επιμέλεια κειμένων: Αλεξία Πολυμενοπούλου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Στέλιος Γιαννακός, Νίκος Κορδέλης

Βοηθός ενδυματολόγου: Ξένια Κούβελα

Video mapping: Φοίβος Σαμαρτζής

Φωτογράφιση: Ιπποκράτης Ναυρίδης

Trailer: Μελίνα Μπουκουβάλα

Ηχοληψία: Αναστάσης Κοτσίνης

Παραγωγή: Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός» www.palmos.info www.facebook.com/groups/palmos

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης

