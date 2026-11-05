Αγαπητό ημερολόγιο!
Δεν το πιστεύω. Ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα έγινε πραγματικότητα. Πέτυχα στον δρόμο τις Σκιαδαρέσες. Ήταν τόσο προσγειωμένες και προσιτές. Και από κοντά πολύ πιο ταλαντούχες. Η Νίκη βοηθούσε έναν παππού να περάσει τον δρόμο, παρόλο που ο παππούς ήθελε να μείνει στην άλλη πλευρά του δρόμου και η Όλγα όταν της είπα πόσο μ’ αρέσει το μπλουζάκι της, το έβγαλε και μου το χάρισε.
Εύχομαι να καταφέρω να τις δω στο λάιβ τους στο BLOCK 33 στις 28 Noεμβρίου. Καλό μου ημερολόγιο σε αφήνω τώρα, τρέχω να αγοράσω εισιτηριάκια.
Φάνης Ζαχόπουλος
Χαρης Παρασκευάς
Αλέξης Στενάκης
Στέφανος Στεφανίδης
Στον ήχο ο Κώστας Χαϊκάλης
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
BLOCK 33
26ης Οκτωβρίου 33, Σφαγεία Θεσσαλονίκης
Τιμές εισιτηρίων
15 ευρώ προπώληση
17 ευρώ ταμείο