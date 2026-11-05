Οι Σκιαδαρέσες ζωντανά στο Block 33 το Σάββατο 28 Νοεμβρίου

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05.11.26 , 10:00 Οι Σκιαδαρέσες ζωντανά στο Block 33 το Σάββατο 28 Νοεμβρίου
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Οι Σκιαδαρέσες στο Block 33
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Αγαπητό ημερολόγιο!

Δεν το πιστεύω. Ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα έγινε πραγματικότητα. Πέτυχα στον δρόμο τις Σκιαδαρέσες. Ήταν τόσο προσγειωμένες και προσιτές. Και από κοντά πολύ πιο ταλαντούχες. Η Νίκη βοηθούσε έναν παππού να περάσει τον δρόμο, παρόλο που ο παππούς ήθελε να μείνει στην άλλη πλευρά του δρόμου και η Όλγα όταν της είπα πόσο μ’ αρέσει το μπλουζάκι της, το έβγαλε και μου το χάρισε.

Εύχομαι να καταφέρω να τις δω στο λάιβ τους στο BLOCK 33 στις 28 Noεμβρίου. Καλό μου ημερολόγιο σε αφήνω τώρα, τρέχω να αγοράσω εισιτηριάκια.

Οι Σκιαδαρέσες ζωντανά στο Block 33 το Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Φάνης Ζαχόπουλος 
Χαρης Παρασκευάς 
Αλέξης Στενάκης
Στέφανος Στεφανίδης 

Στον ήχο ο Κώστας Χαϊκάλης 

Οι Σκιαδαρέσες ζωντανά στο Block 33 το Σάββατο 28 Νοεμβρίου

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

BLOCK 33

26ης Οκτωβρίου 33, Σφαγεία Θεσσαλονίκης
Τιμές εισιτηρίων
15 ευρώ προπώληση
17 ευρώ ταμείο
 

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