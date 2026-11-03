35 Χρόνια ΙΕΛ: Ψηφιακή καινοτομία για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό

Εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 19:47 «Αδίστακτοι όσοι το κάνουν»: Το ξέσπασμα της Μαρίας Κανελλοπούλου
03.11.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Για δυνατούς λύτες ο τελικός γρίφος
03.11.26 , 19:44 Pizza Fan: Πληρώθηκε ο μισθός Οκτωβρίου στα κεντρικά καταστήματα
03.11.26 , 19:43 Χιλιάδες ιδιοκτήτες μένουν με εκτός σχεδίου οικόπεδα που δεν χτίζονται
03.11.26 , 19:25 35 Χρόνια ΙΕΛ: Ψηφιακή καινοτομία για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
03.11.26 , 19:11 Ο Τραμπ διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ
03.11.26 , 19:05 BMW: Πρεμιέρες σε μοντέλα και συστήματα κίνησης
03.11.26 , 18:53 Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού: «Κύριε εισαγγελέα, κρέμομαι από τα χείλη σας»
03.11.26 , 18:37 Σταθερό επιτόκιο 3% για δανειολήπτες - Πρόστιμα σε servicers
03.11.26 , 18:32 Μαρία Σάκκαρη για την υπόθεση ΜΚΟ: «Με έχει πληγώσει βαθύτατα»
03.11.26 , 18:31 myEOPYY: Η νέα εφαρμογή για τη διαχείρηση της υγείας των πολιτών
03.11.26 , 18:31 Cash or Trash: Η Φώτη από το MasterChef με πίνακα του H.R. Giger - Πούλησε;
03.11.26 , 17:44 Με βύθιση του γαλλικού ερευνητικού απειλεί η Τουρκία με «διαρροές»!
03.11.26 , 17:34 Cash or Trash: Δείτε το βραχιόλι των 18 καρατίων που έφερε ο Τζον
03.11.26 , 17:31 Σύρος: Καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;
Με βύθιση του γαλλικού ερευνητικού απειλεί η Τουρκία με «διαρροές»!
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια - «Υποστέλλω τη σημαία μου»
Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
35 Χρόνια ΙΕΛ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πώς μαθαίνει ένας υπολογιστής να καταλαβαίνει ελληνικά; Να μεταφράζει, να ακούει και να μιλά; Να βρίσκει μια πληροφορία ανάμεσα σε εκατομμύρια λέξεις ή μια στιγμή σε ένα οπτικοακουστικό αρχείο; Και πώς μπορεί η τεχνολογία να αποκαλύψει την ιστορία ενός αντικειμένου, να αποτυπώσει ένα μνημείο και να μας επιτρέψει να περιηγηθούμε σε έναν τόπο όπως ήταν κάποτε; 

Εδώ και 35 χρόνια, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά μετατρέπει την επιστημονική γνώση σε ψηφιακή καινοτομία για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Η διαδρομή του ξεκινά από τη συνάντηση της γλωσσολογίας με την πληροφορική: επιστήμονες που περιγράφουν τη γλώσσα με λεξικά και γραμματικούς κανόνες συναντούν μηχανικούς που αναπτύσσουν τα πρώτα συστήματα αναγνώρισης και σύνθεσης φωνής. Το 1991, αυτή η συνάντηση αποκτά τη δική της ερευνητική στέγη, με μια φιλόδοξη αποστολή: να δημιουργήσει τις βάσεις για την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στην ψηφιακή εποχή. 

Η παρουσία του ΙΕΛ στην Ξάνθη και, αργότερα, η συνένωση με το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) διευρύνουν το επιστημονικό του πεδίο. Οι πολιτιστικές τεχνολογίες συγκροτούν έναν διακριτό άξονα έρευνας, στον οποίο η αρχαιολογία και η μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς συναντούν τις φυσικές επιστήμες, την πληροφορική και τις τεχνολογίες απεικόνισης. 

Αυτή η διεπιστημονική παράδοση αποτελεί σήμερα το έδαφος πάνω στο οποίο το ΙΕΛ αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, από τη γλώσσα και την πολυτροπική επικοινωνία έως την τεκμηρίωση, την κατανόηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά γιορτάζει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet) τα 35 χρόνια από την ίδρυση του ΙΕΛ. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους, στις ιδέες και στις συνεργασίες που έκαναν την επιστημονική γνώση ψηφιακή καινοτομία για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Μια ευκαιρία να ξαναδούμε τη διαδρομή που μας έφερε ως εδώ και να φανταστούμε τις δυνατότητες που ανοίγονται στο μέλλον.

35 Χρόνια ΙΕΛ: Ψηφιακή καινοτομία για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό

35 χρόνια ΙΕΛ | 4.11.2026 | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet)

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

16:30-17:00 | Προσέλευση
17:00-17:30 | Έναρξη και επίσημοι χαιρετισμοί

Παρουσίαση και συντονισμός: 

Νεφέλη Αγκυρίδου, Δημοσιογράφος και Διευθύντρια Ψηφιακών Μέσων του Star Channel
Δρ. Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά


Χαιρετισμοί:

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης
Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης
Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Δημήτρης Τερζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας
καθ. Γιάννης Εμίρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
καθ. Γιάννης Ιωαννίδης, πρώην Πρόεδρος, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Φόρος Τιμής στον Γιώργο Καραγιάννη
Πέτρος Μαραγκός, Υπεύθυνος της Μονάδας HERON, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

17:30-18:30 | Η ιστορία του ΙΕΛ: Άνθρωποι και επιτεύγματα
18:30-19:30 | ΙΕΛ 2041: Ατενίζοντας το μέλλον

Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Κυβέρνησης
Αγιάτις Μπενάρδου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής DARIAH ERIC
Σπύρος Ράπτης, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης στη Σύνθεση Φωνής, Samsung Electronics Greece
Κατερίνα Πάστρα, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης
Γιώργος Αλέξης Ιωαννάκης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Τη συζήτηση συντονίζουν οι: Νεφέλη Αγκυρίδου, Δημοσιογράφος και Διευθύντρια Ψηφιακών Μέσων του Star Channel και ο Δρ. Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά


19:30-21:30 | Γιορτάζουμε μαζί: Μουσική και ποτό 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 |
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Alexandra Căpitănescu Την Παρασκευή 4/12 Στο Temple Athens
Εξοδος
Η Alexandra Căpitănescu την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο Temple Athens
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πρόγραμμα
Εξοδος
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πρόγραμμα: οι ταινίες ανά ημέρα
Gent Hazizi Και Χρήστος Μακαριάδης
Εξοδος
Gent Hazizi και Χρήστος Μακαριάδης, μαζί στο Aux Club, στις 7 Νοεμβρίου
Boy Harsher Lebanon Hanover
Εξοδος
Το Release Athens 2027 παρουσιάζει τους Boy Harsher & τους Lebanon Hanover
Επαφή με τον Θεό
Εξοδος
«Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space
Οι παραχαράκτες
Εξοδος
Κίβδηλα τα πρώτα νομίσματα της Επανάστασης του 1821
Κωνσταντίνος Αργυρός Κέντρο Αθηνών
Εξοδος
Κωνσταντίνος Αργυρός: 3η χρονιά επιτυχίας στο «Κέντρο Αθηνών»
Athens Bar Show 2026
Εξοδος
Athens Bar Show 2026: Στις 3 και 4 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026
Εξοδος
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026: πότε ξεκινά και τι θα δούμε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top