Pizza Fan: Πληρώθηκε ο μισθός Οκτωβρίου στα κεντρικά καταστήματα

Κρίσιμο είναι το επόμενο δεκαήμερο για το μέλλον των 2.500 εργαζομένων

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (αρχείου)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

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Θετική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς προχώρησε η καταβολή των μισθών του Οκτωβρίου στους εργαζομένους της κεντρικής εταιρείας. Ωστόσο, παραμένουν εκκρεμότητες για μέρος του προσωπικού που απασχολείται στα καταστήματα franchise, με την αγωνία για την επόμενη ημέρα να συνεχίζεται.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και της διοίκησης της επιχείρησης. Στη συζήτηση τέθηκαν τόσο οι οικονομικές εκκρεμότητες όσο και οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επαναλειτουργία της αλυσίδας.

Pizza Fan: Ξεκινούν οι πληρωμές δεδουλευμένων στους εργαζομένους

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε τη Δευτέρα 2/11 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Μάρα Ζαχαρέα, ότι πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι οι εργαζόμενοι. «Έχω μία προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό. Η προστασία των εργαζομένων. Παρακολουθώ το ζήτημα πάρα πολύ στενά από την πρώτη στιγμή. Είμαστε σε μια πολύ στενή επαφή και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας για να δούμε ακριβώς ποιες επιλογές διαφαίνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επειδή ακριβώς οι συμβάσεις εργασίας είναι όλες τις ενέργειες, δεν έχει υπάρξει κάποια εντολή να κλείσει η εταιρεία να αναστείλει τη λειτουργία της. Είναι πολύ σημαντικό ότι από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν να πληρώνονται οι εργαζόμενοι για τα δεδουλευμένα τους του μηνός Οκτωβρίου, έναντι όχι κανονικά. Κανονικά και σήμερα μάλιστα το μεσημέρι και το απόγευμα πληρώθηκαν σύμφωνα τις πληροφορίες μου, οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία Pizza Fan. Μιλάμε για πάνω από περίπου 500 άτομα, άρα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό προχωράει. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία δική μου. Σας το λέω ευθέως. Η προστασία των εργαζομένων».  

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η εταιρεία δεσμεύτηκε να καλύψει τις οφειλές προς το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων και των ποσών που προβλέπονται για το διάστημα κατά το οποίο οι εργαζόμενοι παραμένουν σε αναμονή.

Pizza Fan: Τρία σενάρια για το μέλλον των εργαζομένων - Τι είπε η Κεραμέως

Από την πλευρά των εργαζομένων, πάντως, εκφράζεται προβληματισμός, καθώς δεν έχουν λάβει όλοι τις αντίστοιχες πληρωμές. Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε παραίτηση ή αλλαγή στους όρους εργασίας χωρίς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσωπικού.

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για περίπου 2.500 εργαζομένους. Η διοίκηση υποστηρίζει ότι για να επαναλειτουργήσει η επιχείρηση χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι φορολογικές διαδικασίες και να υπάρξει μερική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Παράλληλα, έχει τεθεί η δέσμευση για διατήρηση και απορρόφηση των εργαζομένων. Νέα συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι εξελίξεις.
 

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