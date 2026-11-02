Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις

Συνδυάστε την, με το topping της επιλογής σας, και απολαύστε την

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Για να φτιάξεις μία νόστιμη πίτσα, χρειάζεσαι τη σωστή βάση. Ο Χρήστος Μοίρας έρχεται στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και δείχνει τη συνταγή για μία παραδοσιακή ζύμη, που ταιριάζει με όλα τα υλικά

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία

Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις

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Εύκολη ζύμη για πίτσα

Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις

Υλικά για  4 πίτσες

  • 1 κιλό αλεύρι 
  • 600 γρ νερό 
  • 50 ml ελαιόλαδο 
  • 8 γρ μαγιά ξηρή 
  • 30 γρ ζαχαρη 
  • 25  γρ αλάτι 

Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις

Topping για μαργαρίτα

  • 70 γρ σάλτσα ντομάτας 
  • 50 γρ mozzarella

Ελληνική

  • 70 γρ σάλτσα ντομάτας 
  • 50 γρ φετα 
  • 50 γρ κεφαλοτύρι 
  • Λίγες έλιες, λάδι, ρίγανη 

Πεπερονι

  • 70 γρ σάλτσα ντομάτας 
  • 50 γρ mozzarella 
  • 8 φέτες πεπερονι 
  • 1 πιπεριά φλωρινης 
  • Λίγο καυτερή σάλτσα για το σερβίρισμα 

Εκτέλεση

Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις

  • Διαλύω τη μαγιά και τη ζάχαρη στο νερό, προσθέτω το αλεύρι και ζυμώνω.
  • Ρίχνω το αλάτι και στο τέλος το ελαιόλαδο.
  • Συνεχίζω το ζύμωμα μέχρι να αποκτήσω μια λεία, ελαστική ζύμη.
  • Την αφήνω σκεπασμένη μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο και στη συνέχεια τη χωρίζω σε 4 μπάλες.
  • Ανοίγω τις ζύμες, βάζω τα υλικά της επιλογής μου από πάνω και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις, στους 220°C για περίπου 20 λεπτά.
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