Για να φτιάξεις μία νόστιμη πίτσα, χρειάζεσαι τη σωστή βάση. Ο Χρήστος Μοίρας έρχεται στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, και δείχνει τη συνταγή για μία παραδοσιακή ζύμη, που ταιριάζει με όλα τα υλικά
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Πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή για μακαρονοσαλάτα με παντζάρι
Εύκολη ζύμη για πίτσα
Υλικά για 4 πίτσες
- 1 κιλό αλεύρι
- 600 γρ νερό
- 50 ml ελαιόλαδο
- 8 γρ μαγιά ξηρή
- 30 γρ ζαχαρη
- 25 γρ αλάτι
Topping για μαργαρίτα
- 70 γρ σάλτσα ντομάτας
- 50 γρ mozzarella
Ελληνική
- 70 γρ σάλτσα ντομάτας
- 50 γρ φετα
- 50 γρ κεφαλοτύρι
- Λίγες έλιες, λάδι, ρίγανη
Πεπερονι
- 70 γρ σάλτσα ντομάτας
- 50 γρ mozzarella
- 8 φέτες πεπερονι
- 1 πιπεριά φλωρινης
- Λίγο καυτερή σάλτσα για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Διαλύω τη μαγιά και τη ζάχαρη στο νερό, προσθέτω το αλεύρι και ζυμώνω.
- Ρίχνω το αλάτι και στο τέλος το ελαιόλαδο.
- Συνεχίζω το ζύμωμα μέχρι να αποκτήσω μια λεία, ελαστική ζύμη.
- Την αφήνω σκεπασμένη μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο και στη συνέχεια τη χωρίζω σε 4 μπάλες.
- Ανοίγω τις ζύμες, βάζω τα υλικά της επιλογής μου από πάνω και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις, στους 220°C για περίπου 20 λεπτά.